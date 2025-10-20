;

Locura por Alcaraz: la raqueta con la que ganó Wimbledon 2023 se convierte en la más cara de la historia

La pieza de colección fue vendida por un millonario monto en una subasta, superando el récord que ostentaba la raqueta ocupada por Rafael Nadal en Roland Garros 2017.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Carlos Alcaraz, actual número 1 del ranking ATP, se ha convertido en una verdadera máquina de romper récords, aunque ahora también los está rompiendo fuera de las canchas.

Es que el tenista español marcó un nuevo precedente en las últimas horas, pues la raqueta con la que ganó su primer Wimbledon en 2023 ante Novak Djokovic fue vendida por 173.066 dólares, convirtiéndose en la más cara vendida en una subasta.

La subasta por la increíble pieza terminó este domingo por la noche y el precio final superó la marca de $157.000 establecida por la raqueta de Rafael Nadal en Roland Garros 2017, que mantuvo el récord durante solo unos meses.

Pero eso no fue todo, ya que la bola con la que Alcaraz ganó el US Open 2025 fue vendida por 88.900 dólares y dos ilustraciones firmadas por él alcanzaron los 222.000 y 237.000 dólares.

Esto se suma a lo conseguido por el murciano este mismo lunes: con una semana más en lo más alto del ranking ATP, Alcaraz alcanzó un total de 43 semanas como N°1, igualando el registro del brasileño Gustavo Kuerten, el campeón de Roland Garros en 1997, 2000 y 2001.

