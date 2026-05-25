Colo Colo se impuso por 2-1 en su visita a Universidad Católica y se afianzó como el líder exclusivo de la Liga de Primera 2026, en un clásico que terminó con una fuerte trifulca entre ambos planteles en el cierre del partido en el Claro Arena.

Uno de los protagonistas del encuentro fue Arturo Vidal, quien cometió un desafortunado autogol y sufrió con la velocidad de Francisco Rossel, pero logró reponerse con el paso de los minutos y terminó siendo determinante en la victoria del “Cacique”.

Pero su actuación no solo se limitó a lo futbolístico. El volante de 39 años también dejó un gesto que no fue captado por la televisión y que se viralizó en redes sociales, generando aplausos entre los hinchas albos.

A través de sus redes sociales, Colo Colo compartió un video de Vidal durante en el tiro libre que lanzó Justo Giani en los descuentos y que pudo significar el empate para el local.

Mientras estaba en la barrera, el “King” se golpeó el pecho con sus manos y miró fijamente al lanzador, mostrando su disposición a bloquear el disparo con su propio cuerpo para impedir el gol de la UC.

Finalmente, Giani erró el disparo y terminó enviando el balón por encima del travesaño, sepultando así las esperanzas cruzadas de alcanzar la igualdad. El registro ya supera el millón de visualizaciones y acumula cerca de 100 mil “me gusta”.