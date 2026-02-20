;

Chile Open tendrá la mayor representación chilena de su historia en el cuadro principal

Los organizadores del torneo informaron de los dos últimos invitados al evento.

Carlos Madariaga

Chile Open tendrá la mayor representación chilena de su historia en el cuadro principal

Chile Open tendrá la mayor representación chilena de su historia en el cuadro principal / Agencia Uno

Poco a poco, la edición 2026 del Chile Open toma forma y este viernes, la organización del evento dio a conocer una de las novedades que faltaba por conocer.

Se trata de los wild cards, las invitaciones al cuadro principal, considerando que solo se sabía de la inclusión de Nicolás Jarry.

Revisa también:

ADN

Al respecto, la directora del torneo, Catalina Fillol, dio a conocer que otro de los cupos será para el copiapino Matías Soto, quien había ganado el torneo que daba derecho a disputar la qualy.

Producto de aquello, “corrió la lista”, y Nicolás Villalón, junto a Benjamín Torrealba, serán quienes obtendrán los wild cards para la fase previa que arranca mañana sábado.

La otra invitación al main draw en San Carlos de Apoquindo será para el italiano Francesco Passaro, quien viene de caer en segunda ronda ante Alejandro Tabilo en Río de Janeiro.

Con todo esto, la edición 2026 del Chile Open se transforma en la que cuenta con más chilenos en el cuadro principal en su historia: a los invitados Jarry (que además jugará dobles junto a su hermano Diego) y Soto, se suman Alejandro Tabilo, Cristian Garin y Tomás Barrios, que ingresaron por ranking.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad