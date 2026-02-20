Chile Open tendrá la mayor representación chilena de su historia en el cuadro principal / Agencia Uno

Poco a poco, la edición 2026 del Chile Open toma forma y este viernes, la organización del evento dio a conocer una de las novedades que faltaba por conocer.

Se trata de los wild cards, las invitaciones al cuadro principal, considerando que solo se sabía de la inclusión de Nicolás Jarry.

Al respecto, la directora del torneo, Catalina Fillol, dio a conocer que otro de los cupos será para el copiapino Matías Soto, quien había ganado el torneo que daba derecho a disputar la qualy.

Producto de aquello, “corrió la lista”, y Nicolás Villalón, junto a Benjamín Torrealba, serán quienes obtendrán los wild cards para la fase previa que arranca mañana sábado.

La otra invitación al main draw en San Carlos de Apoquindo será para el italiano Francesco Passaro, quien viene de caer en segunda ronda ante Alejandro Tabilo en Río de Janeiro.

Con todo esto, la edición 2026 del Chile Open se transforma en la que cuenta con más chilenos en el cuadro principal en su historia: a los invitados Jarry (que además jugará dobles junto a su hermano Diego) y Soto, se suman Alejandro Tabilo, Cristian Garin y Tomás Barrios, que ingresaron por ranking.