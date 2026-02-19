;

Chile Open tendrá entrada gratuita para la qualy del torneo: cómo acceder a los tickets

La organización del torneo también dio a conocer que habrá una pantalla gigante para seguir el torneo en un centro comercial de la capital.

Este sábado 21 comenzará la edición 2026 del Chile Open con la disputa de la qualy, instancia donde 14 jugadores buscarán cupos para el cuadro principal.

Dicha instancia se extendrá hasta el domingo 22 de febrero, jornadas para las cuales se podrá ingresar de manera gratuita a San Carlos de Apoquindo.

Todo previa inscripción en el sitio de Ticketmaster, donde se podrán canjear hasta cuatro tickets por persona, disponibles hasta agotar el stock disponible.

“Las qualy son una instancia deportiva de altísimo nivel y una oportunidad concreta para que el público viva el torneo desde el primer fin de semana. Queremos seguir fortaleciendo este formato, que permite acercar el tenis profesional y generar un ambiente competitivo y familiar desde el comienzo del campeonato”, recalcó la directora del Chile Open, Catalina Fillol.

Más novedades del ATP en Santiago

También la organización dio a conocer un acuerdo para disponer en el Parque Araucano de una pantalla gigante, donde se podrá seguir de manera gratuita los partidos.

Además, en coordinación con la Municipalidad de Las Condes, habrá buses de acercamiento gratuitos, los cuales operarán entre el sábado 21 de febrero y el domingo 1 de marzo.

Este es el detalle de las salidas programadas desde Metro Los Dominicos hacia San Carlos de Apoquindo, en distintos horarios según cada jornada:

  • Sábado 21 y domingo 22 de febrero (Qualy): salidas a las 10:00 y 13:00 horas desde Metro Los Dominicos, con regresos programados en la tarde.
  • Lunes 23 al viernes 27 de febrero: salidas a las 12:00 y 17:00 horas, con retornos a las 20:00 y 22:30 horas (este último con destino Escuela Militar).
  • Sábado 28 de febrero: salidas a las 15:00, 17:00 y 19:00 horas, con regresos a las 20:00 y 22:30 horas (destino Escuela Militar).
  • Domingo 1 de marzo: salidas a las 17:00 y 18:00 horas, con retorno final a las 22:30 horas (destino Escuela Militar).

