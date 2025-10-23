;

“Me tomó por sorpresa”: tenista argentino, ex top 100, es suspendido provisoriamente por dopaje

Facundo Bagnis fue sancionado por parte de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis tras arrojar positivo durante un testeo en el US Open.

Carlos Madariaga

Durante la jornada de este jueves, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) informó de un castigo para un jugador sudamericano.

Todo luego que el argentino Facundo Bagnis arrojó positivo durante un test antidopaje durante su participación en la qualy del US Open.

Más específicamente, se planteó por parte de la ITIA que el tenista de 35 años presentó consumo de hidroclorotiazida, prohibida en la categoría de diuréticos y agentes enmascarantes.

En rigor, esta sustancia no conlleva una suspensión provisional, pero el propio Facundo Bagnis, quien llegara a ser 55 del ranking ATP y medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, optó por entrar en dicho proceso.

“Estoy pasando por uno de los peores momentos de mi carrera profesional (...) La noticia me tomó completamente por sorpresa. Decidí aceptar voluntariamente la suspensión provisoria con el fin de dedicar toda mi atención a este proceso y demostrar que no tengo nada que esconder”, explicó a través de un comunicado en su cuenta de Instagram.

“Quiero dejar en claro que nunca tomaría conscientemente algo prohibido. Por eso tengo plena confianza en mi inocencia y en que la verdad va a salir a la luz, con un desenlace justo”, concluyó Facundo Bagnis, que recibió el respaldo de compañeros de profesión, incluyendo al chileno Tomás Barrios.

