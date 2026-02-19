Finalmente, y luego de trabajar durante meses en la recuperación de la cancha, Unión Española podrá hacer su debut en la Primera B en el Estadio Santa Laura, donde recibirá a San Luis de Quillota.

Para que esto pudiera concretarse, el gran responsable fue Luis Verdejo, canchero del recinto deportivo de la comuna de Independencia. En conversación con Los Tenores de la Tarde, el funcionario explicó el trabajo realizado en el cambio de carpeta del césped.

“Esto es parte de un tema estratégico que se conversó el año pasado, a finales del torneo, y teníamos una ventana de trabajo que aprovechamos para cambiar la carpeta de pasto de la cancha”, señaló de entrada.

“Desde el punto de vista institucional, esto es parte de un plan de mejora continua que hemos llevado a cabo todo este tiempo que he estado a cargo de los trabajos y, gracias también a los aportes de Unión Española al proveer los recursos, hemos logrado sacar adelante el tema y tener una cancha para jugar. Estaba previsto hacerlo más adelante, pero con harto esfuerzo pudimos hacer que se jugara en esta fecha”, agregó.

Sobre los aspectos técnicos del cambio de pasto, afirmó: “Este es un pasto que es una variante bermuda, que es bastante agresivo en su crecimiento y que se da muy bien en los meses de verano y con harto calor. Fue un trabajo de poco tiempo y los resultados han sido muy buenos. Es una combinación con pastos de invierno para que la cancha tenga un gramaje ideal para el juego”.

Además, también abordó el tema de los conciertos y cómo afectan al césped de los estadios de fútbol. “Es una actividad con la que uno tiene que convivir. Tomando los resguardos, son compatibles, siempre y cuando se tomen las medidas de mitigación”, cerró Verdejo.