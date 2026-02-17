;

Unión Española contará con el Santa Laura para el inicio de la Primera B: anuncio confirmado

Los “Rojos” debutarán en Segunda División en Independencia este sábado.

Damián Riquelme

Unionespanola.cl

Unionespanola.cl

Luego de una complicada pretemporada y un mercado de fichajes limitado, Unión Española suma una buena noticia: Podrán debutar en el Estadio Santa Laura.

Este comunicado lo hizo oficial el conjunto “hispano” a través de sus redes sociales y la propia ANFP lo ratificó en su sitio web.

Revisa también:

ADN

Si bien en un principio los hispanos habían sido programados en el Municipal de La Pintana, su tradicional escenario ya está listo para albergar al equipo tras la instalación de las luminarias que tantos dolores de cabeza le causó al club en 2025. De hecho, el mismo técnico Gonzalo Villaga ya lo había adelantado días atrás.

“Entiendo que el partido está confirmado ya para que se juegue en Santa Laura, el día sábado”, declaró el DT en el medio Independencia Hispana.

De esta manera, los “Rojos” disputarán la primera jornada de la Primera B este sábado frente a San Luis de Quillota en la comuna de Independencia, comenzando así su travesía para volver a la máxima categoría del fútbol chileno.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad