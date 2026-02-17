Unión Española contará con el Santa Laura para el inicio de la Primera B: anuncio confirmado

Luego de una complicada pretemporada y un mercado de fichajes limitado, Unión Española suma una buena noticia: Podrán debutar en el Estadio Santa Laura.

Este comunicado lo hizo oficial el conjunto “hispano” a través de sus redes sociales y la propia ANFP lo ratificó en su sitio web.

Si bien en un principio los hispanos habían sido programados en el Municipal de La Pintana, su tradicional escenario ya está listo para albergar al equipo tras la instalación de las luminarias que tantos dolores de cabeza le causó al club en 2025. De hecho, el mismo técnico Gonzalo Villaga ya lo había adelantado días atrás.

“Entiendo que el partido está confirmado ya para que se juegue en Santa Laura, el día sábado”, declaró el DT en el medio Independencia Hispana.

De esta manera, los “Rojos” disputarán la primera jornada de la Primera B este sábado frente a San Luis de Quillota en la comuna de Independencia, comenzando así su travesía para volver a la máxima categoría del fútbol chileno.