Se frena el fichaje de Maxi Gutiérrez por Independiente: el club argentino fue sancionado por la FIFA

Maximiliano Gutiérrez tenía las maletas listas para dejar Huachipato y partir a Argentina para fichar por Independiente, pero una mala noticia de última hora frenó su arribo al “Rojo”.

Según información del periodista trasandino Matías Martínez, el “Rey de Copas” recibió una inhibición por parte de la FIFA debido a una deuda que arrastra con el jugador Fernando Gaibor.

Lo que se indica es que el cuadro de Avellaneda debe pagarle 1,5 millones de dólares al volante ecuatoriano, que actualmente milita en Alianza Lima y que defendió a Independiente entre 2018 y 2020.

La consecuencia de esta inhibición es que el cuadro argentino no podrá inscribir jugadores en su plantel, por lo que la llegada de Maximiliano Gutiérrez en estos momentos está totalmente frenada.

La FIFA suele ser muy estricta en este tipo de situaciones, entregando además todas las facilidades a los jugadores que se ven afectados por deudas. Ante este escenario, Independiente se ve obligado a pagar los 1,5 millones de dólares, algo que, por la economía del club, se complica, dejando en el aire el futuro del extremo de Huachipato.