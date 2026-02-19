Balance cifra en 99 los vehículos dañados tras explosión en Renca: 12 estaban en el puente al momento del trágico accidente

Las autoridades entregaron una nueva actualización sobre los daños provocados por la explosión e incendio ocurridos la mañana de este jueves en la conexión de la Autopista Central con la Ruta 5, en Renca.

Según el balance preliminar, son 99 los vehículos afectados. De ellos, 12 estaban directamente involucrados en el punto donde se produjo el siniestro, sobre el puente que une ambas rutas. Según Carabineros, los “vehículos implicados son 3 camiones, 2 motocicletas y 7 vehículos menores”.

En tanto, otros 87 resultaron dañados de manera indirecta por la propagación del fuego y la densa nube de humo que se extendió por el sector.

Autopista permanecerá cerrada hasta mañana

Dentro de ese grupo, 47 automóviles que se encontraban en una empresa de remates fueron alcanzados por las llamas. Además, se informó que parte de una locomotora que transitaba por el lugar también sufrió afectación.

Tras cerca de diez horas de trabajo para controlar las llamas y enfriar los puntos calientes, Bomberos entregó el sitio del suceso a Carabineros, cuyos equipos especializados —incluyendo SIAT y Labocar— realizan las pericias para esclarecer las causas.

Debido a estas diligencias, la conexión vial permanecerá cerrada al menos hasta la mañana del viernes.