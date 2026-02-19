;

Balance cifra en 99 los vehículos dañados tras explosión en Renca: 12 estaban en el puente al momento del trágico accidente

Otros 87 resultaron afectados por la propagación del fuego y el humo; peritajes mantienen cerrada la conexión entre Autopista Central y Ruta 5.

Martín Neut

Francisco Gutiérrez

Trágica explosión en Renca

Trágica explosión en Renca / Hans Scott

Las autoridades entregaron una nueva actualización sobre los daños provocados por la explosión e incendio ocurridos la mañana de este jueves en la conexión de la Autopista Central con la Ruta 5, en Renca.

Según el balance preliminar, son 99 los vehículos afectados. De ellos, 12 estaban directamente involucrados en el punto donde se produjo el siniestro, sobre el puente que une ambas rutas. Según Carabineros, los “vehículos implicados son 3 camiones, 2 motocicletas y 7 vehículos menores”.

Revisa también:

En tanto, otros 87 resultaron dañados de manera indirecta por la propagación del fuego y la densa nube de humo que se extendió por el sector.

Autopista permanecerá cerrada hasta mañana

Dentro de ese grupo, 47 automóviles que se encontraban en una empresa de remates fueron alcanzados por las llamas. Además, se informó que parte de una locomotora que transitaba por el lugar también sufrió afectación.

Tras cerca de diez horas de trabajo para controlar las llamas y enfriar los puntos calientes, Bomberos entregó el sitio del suceso a Carabineros, cuyos equipos especializados —incluyendo SIAT y Labocar— realizan las pericias para esclarecer las causas.

Debido a estas diligencias, la conexión vial permanecerá cerrada al menos hasta la mañana del viernes.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad