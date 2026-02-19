Uno con casi todo su cuerpo quemado y otra con el 80% afectado: jefe de urgencia explica crítico estado de pacientes tras explosión en Renca

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Jefe de urgencia de Clínica Indisa confirma riesgo vital de dos pacientes por explosión en Renca

El jefe de urgencia de la Clínica Indisa, Leonardo Ristori, actualizó el estado de dos pacientes hospitalizados tras la explosión ocurrida en la comuna de Renca, confirmando que ambos permanecen en riesgo vital.

Sobre el paciente más grave, indicó que se trata de “un hombre de 47 años” cuyo estado “es muy crítico” y no ha variado desde el primer reporte en el que exponen que tiene el 95% de su cuerpo quemado.

“Es un paciente con quemaduras extensas y profundas, prácticamente en toda la superficie corporal. Además, tiene quemaduras en las vías respiratorias”, detalló.

El afectado está intubado, conectado a ventilación mecánica y siendo intervenido quirúrgicamente “para aliviar un poco los tejidos quemados y permitir una mejor circulación sanguínea”.

Otra paciente en riesgo vital

En cuanto a la segunda paciente, una mujer de 23 años, Ristori señaló que también “está intubada y con ventilación mecánica”, con “alrededor del 70% al 80% del cuerpo quemado”.

Si bien apuntó que su edad juega a favor, fue enfático: “No podemos no decir que esté grave y que esté en riesgo vital”.

Respecto de los familiares, el médico indicó que hasta “minutos antes de su declaración no habían llegado consultas a la clínica”.

Según informan desde Clínica Indisa, en sus dependencias hay 4 de las víctimas más graves trás la explosíón.

Sumados al hombre de 47 años y a la mujer de 23, están otra mujer de 26 años, que tendría el 91% de su cuerpo afectado. La cuarta víctima sería un hombre de 58 años con el 60% de sus tejidos corporales afectados.