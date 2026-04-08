MUBI llega a Independencia: El ambicioso proyecto que busca recupera el cine de culto y cercano a la ciudadanía

En un esfuerzo por fortalecer la cultura social y recuperar el cine como una experiencia colectiva, la Corporación de Innovación y Desarrollo de Independencia (Independencia Ciudadana) anunció el lanzamiento del Cine Arte Independencia.

Este nuevo hito cultural surge gracias a una alianza estratégica con la plataforma global de streaming MUBI y la cadena Cineplanet.

El proyecto se presenta como un espacio dedicado a la exhibición, reflexión y encuentro ciudadano en torno al séptimo arte.

La iniciativa nace sobre los cimientos del Cine Club del Laboratorio Ciudadano LAPAZ482 de forma autogestionada con la misión de suplir la falta de espacios en la comuna donde acceder a propuestas de autor.

Tras realizar más de 15 funciones con ciclos temáticos sobre innovación, distopía y música, el proyecto logró escalar hasta consolidar este vínculo con MUBI.

Desde la Corporación explican que esta iniciativa se enmarca en una política urbana de proximidad. A través de este modelo, se busca que el Cine Arte Independencia funcione como un “dispositivo cultural que conecta innovación, comunidad y acceso equitativo a las artes”.

Detalles de la inauguración

Para dar el puntapié inicial, se proyectará el aclamado clásico de 1994, Chungking Express, del director hongkonés Wong Kar-Wai.

Con el objetivo de fomentar la participación masiva, las entradas para esta función tendrán un valor popular de $1.000 pesos, rescatando el espíritu del tradicional “cine a luka”.

La sala destinada para el ciclo cuenta con una capacidad para 130 personas y los tickets ya se encuentran disponibles.

Previo a la exhibición, representantes de ambas instituciones ofrecerán unas palabras para dar inicio formal a este espacio que busca demostrar que, al final del día, “el cine no es solo ver películas, sino poder compartirlas con otros”.

La inauguración oficial tendrá lugar el próximo miércoles 15 de abril a las 19:00 horas en las instalaciones de Cineplanet Mall Barrio Independencia, ubicado en Avenida Independencia 595.

Puedes adquirir los ticket AQUÍ.