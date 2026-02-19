La caída de la pluma de una grúa provocó momentos de tensión la tarde de este jueves en la costanera de Puerto Varas, a la altura de Punta Diamante y calle Antonio Varas, en medio de las obras de un edificio de siete pisos de la empresa Leben.

El desplome ocurrió hacia la vía pública y el borde costero, generando la suspensión inmediata del tránsito en el sector.

Registros difundidos en redes sociales muestran cómo la estructura cae y alcanza incluso el agua, en una escena que fue presenciada por autoridades locales.

El director de Seguridad Pública y Emergencias del municipio, Felipe Bustamante, relató que “me tocó verlo en vivo y en directo”, detallando que se emitió una alerta cuando “la grúa se estaba desplazando hacia el sector costero”, lo que permitió “evacuar oportunamente el área antes de que se cayera hacia la playa”.

“El área fue evacuada oportunamente”

Por su parte, el alcalde Tomás Garate informó que, hasta ahora, no se reportan personas lesionadas. “El área fue evacuada oportunamente, gracias al trabajo de nuestro equipo de seguridad pública, en conjunto a carabineros y bomberos”, afirmó.

El jefe comunal añadió que equipos municipales y de emergencia permanecen en el lugar evaluando la situación y adoptando medidas preventivas, mientras se recomienda utilizar rutas alternativas como Antonio Varas, Colo Colo, Del Puente y Manzanar para acceder al centro de la ciudad.