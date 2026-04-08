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SIFUP dona zapatos de fútbol al plantel profesional que sufrió robo de su indumentaria

El gremio de futbolistas le entregó la indumentaria al plantel para darle continuidad a su trabajo.

Carlos Madariaga

SIFUP dona zapatos de fútbol al plantel profesional que sufrió robo de su indumentaria

SIFUP dona zapatos de fútbol al plantel profesional que sufrió robo de su indumentaria / Sifup

El pasado fin de semana, el plantel de Trasandino de Los Andes, elenco de la segunda división del fútbol chileno, sufrió un millonario robo.

Zapatos, zapatillas, balones y ropa de los jugadores fueron parte de los elementos que se perdieron desde el Regional de Los Andes.

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Sin embargo, a dos días del hurto, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) le donó zapatos de fútbol al plantel para permitir la continuidad de sus entrenamientos.

“El robo de implementos de trabajo es una situación muy grave, porque afecta la posibilidad de entrenar y competir en condiciones mínimas. Como sindicato no podíamos mirar para el lado, correspondía estar presentes y apoyar a los jugadores”, señaló Luis Marín, presidente de la orgánica.

El dirigente agregó que este tipo de acciones forman parte del rol permanente del gremio. “Nuestro compromiso es con los futbolistas, especialmente en momentos difíciles como este. Sabemos que los recursos no siempre abundan en todos los clubes y por eso, frente a este tipo de situaciones, el respaldo gremial es fundamental”, concluyó tras comandar la entrega de zapatos al plantel de Trasandino.

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