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Municipalidad de Maipú anuncia querella por brutal caso de maltrato animal en Portal del Sol: quemaron vivo a un perro

Equipos comunales recabaron testimonios y evidencias en terreno tras difusión de videos, con el fin de impulsar sanciones y esclarecer responsabilidades.

Martín Neut

Nuevo caso de maltrato animal en Arica: hombre golpea con un zapato a su mascota

Nuevo caso de maltrato animal en Arica: hombre golpea con un zapato a su mascota / Kinga Krzeminska

La Municipalidad de Maipú anunció la presentación de una querella por un grave caso de maltrato animal ocurrido en el sector Portal del Sol, luego de que en redes sociales se difundieran registros que denuncian la quema de una perrita en un sitio eriazo de la comuna.

Tras tomar conocimiento de los hechos, equipos municipales se trasladaron hasta el lugar —ubicado en Avenida Cuatro Poniente con Altar de la Patria— para levantar información y contactar a vecinos que presenciaron la situación.

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Según indicó el propio municipio, estas diligencias permitieron “recopilar antecedentes necesarios para ponerlos a disposición de la justicia”.

“Vamos a actuar con toda la firmeza”

El alcalde Tomás Vodanovic enfatizó la gravedad del caso y aseguró que se actuará con firmeza. “Como municipio vamos a actuar con toda la firmeza que este caso exige y vamos a presentar una querella contra el responsable, para buscar las penas más severas posibles”, afirmó.

Asimismo, calificó lo ocurrido como “un hecho gravísimo de maltrato animal, de una crueldad e inhumanidad que no podemos tolerar”.

Desde la casa edilicia señalaron que la acción judicial se interpondrá contra quienes resulten responsables, con el objetivo de que los hechos sean investigados y se determinen las responsabilidades conforme a la ley.

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