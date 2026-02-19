;

Senapred oficia a municipio de Penco por inconsistencia de $2.580 millones en ayuda humanitaria destinada a damnificados por megaincendio

El alcalde de la comuna afirma que las rendiciones están en trámite, mientras que el ministro Elizalde exige aclarar registros y asegurar llegada efectiva de recursos a familias afectadas.

Martín Neut

Nicolás Medina

A más de un mes de los incendios forestales que destruyeron viviendas en Ñuble y Biobío, la reconstrucción en Penco se ha visto tensionada por cuestionamientos sobre la entrega de ayuda humanitaria y la rendición de recursos públicos.

La controversia se instaló luego de que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres enviara un oficio al municipio con observaciones por inconsistencias en la acreditación de insumos como herramientas y cajas de alimentos.

En total, se informó el traspaso de $4.027 millones, de los cuales $2.580 millones corresponden a ayuda humanitaria, aunque no existe claridad pública sobre su distribución efectiva.

Desde el municipio, el alcalde Rodrigo Vera rechazó las críticas y aseguró que los antecedentes están siendo remitidos. “Están todas las fichas, están siendo escaneadas en este momento, y a la tarde va a estar respondido”, afirmó.

“Hay algo que no está funcionando”

Además, pidió no convertir la situación en un conflicto político: “Este no es un gallito político”, subrayó, insistiendo en que la prioridad deben ser las más de tres mil familias afectadas y no “un par de rendiciones”.

En paralelo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, planteó la necesidad de transparentar los registros. “¿Cuáles son los registros respecto de quiénes son los beneficiarios que la han obtenido?”, cuestionó, tras recorrer las comunas damnificadas.

Agregó que “hay algo que no está funcionando y que tiene que ser esclarecido”, aludiendo a testimonios de vecinos que aseguran no haber recibido apoyo.

Mientras se cruzan responsabilidades, en la comuna persiste la molestia por la lentitud en la entrega de ayudas y la falta de información clara, en un proceso de reconstrucción que aún no logra disipar las dudas entre los damnificados.

