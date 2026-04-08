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Feria gratuita de arte, ilustración y diseño se toma Providencia este fin de semana

Safari Colectivo organizará la feria Kaiju Matsuri donde diversos artistas mostrarán sus mejores trabajos.

Nicolás Lara Córdova

Feria gratuita de arte, ilustración y diseño se toma Providencia este fin de semana

Una entretenida alternativa para disfrutar en familia llegará este fin de semana a Santiago con una feria gratuita que reunirá arte, ilustración, diseño independiente y diversas actividades para grandes y chicos en pleno Parque Balmaceda, en Providencia.

Se trata de una nueva edición de Kaiju Matsuri, evento que se realizará este viernes 11 y sábado 12 de abril, entre las 11:30 y las 19:00 horas, a pasos del Metro Salvador, y que contará con más de 60 ilustradores y creadores exhibiendo sus trabajos en un espacio abierto al público.

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Actividades para niños y adultos

Además de los stands de ilustración, accesorios, cerámica, vestuario y diseño, la feria ofrecerá múltiples experiencias interactivas para toda la familia.

Entre ellas destacan shows en vivo, marionetas, concursos con premios, espacios fotográficos temáticos y actividades participativas pensadas especialmente para niños.

Uno de los atractivos principales será una instalación especial donde los asistentes podrán tomarse fotografías en una escenografía de fantasía, ideal para quienes buscan llevarse un recuerdo distinto del panorama.

Un panorama gratuito al aire libre

La feria se desarrollará en uno de los sectores más concurridos de Providencia, combinando cultura, entretenimiento y emprendimiento local en un ambiente al aire libre y de acceso liberado.

Con entrada gratuita y actividades durante ambas jornadas, se perfila como una de las opciones más llamativas para quienes buscan un panorama cultural distinto para compartir en familia este fin de semana en Santiago.

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