Un video al que tuvo acceso Radio ADN muestra el momento exacto del accidente que desencadenó la violenta explosión en la comuna de Renca, emergencia que dejó 4 personas fallecidas y varios heridos en estado grave.

En el registro audiovisual se aprecia, a la distancia, el volcamiento de un camión de la empresa Gasco.

Segundos después, comienza a expandirse una densa nube de humo blanco que avanza rápidamente por la carretera, cubriendo por completo la vía y sorprendiendo a conductores que transitaban por el lugar.

Posteriormente, el video muestra cómo se levantan llamas de varios metros de altura que consumen el humo y alcanzan a automóviles y motocicletas, generando una escena de pánico.

La emergencia terminó con víctimas fatales y múltiples lesionados de gravedad, algunos de los cuales permanecen internados en riesgo vital.