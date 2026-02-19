;

VIDEO. Cámara de seguridad muestra magnitud de la explosión de camión con gas en Renca: dejó 4 muertos y 16 heridos de gravedad

El registro evidencia el volcamiento, rápida expansión de nube blanca y posterior bola de fuego que alcanzó a conductores en plena carretera.

Martín Neut

Un video al que tuvo acceso Radio ADN muestra el momento exacto del accidente que desencadenó la violenta explosión en la comuna de Renca, emergencia que dejó 4 personas fallecidas y varios heridos en estado grave.

En el registro audiovisual se aprecia, a la distancia, el volcamiento de un camión de la empresa Gasco.

Segundos después, comienza a expandirse una densa nube de humo blanco que avanza rápidamente por la carretera, cubriendo por completo la vía y sorprendiendo a conductores que transitaban por el lugar.

Posteriormente, el video muestra cómo se levantan llamas de varios metros de altura que consumen el humo y alcanzan a automóviles y motocicletas, generando una escena de pánico.

La emergencia terminó con víctimas fatales y múltiples lesionados de gravedad, algunos de los cuales permanecen internados en riesgo vital.

