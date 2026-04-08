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AUDIO. Queda bajo investigación: Balacera en feria libre de Coquimbo deja a dos imputados en prisión preventiva

A pesar de la gravedad del ataque, la víctima logró sobrevivir y se ha convertido en una pieza clave para el avance de la justicia.

Gonzalo Miranda

Paulina Marín

Bajo investigación: Balacera en feria libre de Coquimbo deja a dos imputados en prisión preventiva

Bajo investigación: Balacera en feria libre de Coquimbo deja a dos imputados en prisión preventiva

01:09

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La Fiscalía Local de Coquimbo ha formalizado una investigación contra dos individuos tras un violento incidente armado ocurrido a plena luz del día en una feria libre de la comuna. Los sujetos enfrentan cargos por homicidio frustrado y porte ilegal de arma de fuego.

El incidente se registró el pasado 23 de marzo en la intersección de la Avenida Alessandri con Los Copihues. Según los antecedentes presentados, un grupo de sujetos abordó a un comerciante de cigarrillos en el sector de la feria “Las Torres”, abriendo fuego contra él a corta distancia.

A pesar de la gravedad del ataque, la víctima logró sobrevivir y se ha convertido en una pieza clave para el avance de la justicia al identificar a sus agresores.

El fiscal adjunto de Coquimbo, Nicolás Nicoreanu, detalló que la carpeta investigativa cuenta con pruebas contundentes que permitieron la detención de los imputados: Testimonio de la víctima y registros audiovisuales

Se pudo ver la dinámica que confirma y corrobora lo dicho por la víctima, además de otras declaraciones de testigos”, señaló el fiscal Nicoreanu.

Próximos pasos judiciales

El tribunal ha fijado un plazo de 90 días para el cierre de la investigación. Durante este periodo, se esperan diligencias cruciales para el caso, tales como:

  • Informes periciales del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) sobre la evidencia levantada en el sitio del suceso.
  • Un peritaje exhaustivo de las videograbaciones para realizar un fotograma detallado que precise la participación individual de cada uno de los involucrados.

Por ahora, los imputados permanecerán bajo la medida cautelar que determine la justicia mientras se agotan las instancias de investigación en la Región de Coquimbo.

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