Así es como la inteligencia artificial logra devolverle la voz a pacientes con ELA / Thomas Barwick

Perder la voz no es solo dejar de hablar. Para quienes padecen esclerosis lateral amiotrófica (ELA), significa también perder una parte esencial de su identidad.

Ahora, un equipo de la Universitat Politècnica de València trabaja en una solución basada en inteligencia artificial que permite recuperar ese rasgo único.

El proyecto fue desarrollado por el grupo VertexLit, del Instituto Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN), y logró clonar la voz de Fran Vivó, paciente con ELA.

Según explica Jordi Linares Pellicer, doctor en Informática y profesor de la universidad valenciana, el objetivo no era solo técnico, sino humano: “Devolver dignidad”.

A diferencia de los sistemas tradicionales de comunicación aumentativa —que utilizan voces sintéticas genéricas— esta tecnología replica no solo el timbre original, sino también la entonación, las pausas y la forma particular de hablar del paciente.

El estudio, publicado en The Conversation, detalla que el sistema utiliza grabaciones previas —como audios familiares o mensajes de voz— para entrenar modelos de inteligencia artificial capaces de identificar patrones de ritmo, cadencia y expresividad.

Con esa información, adapta cualquier texto para que suene como lo diría realmente la persona. “El resultado no es solo una voz que suena igual, sino que habla como él”, explica Linares.

Finalmente y en medio del debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial, este proyecto muestra otra cara de la tecnología: la de servir como puente para devolver algo tan personal como la voz.