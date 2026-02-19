;

Así es como la inteligencia artificial logra devolverle la voz a pacientes con ELA

La iniciativa pretende convertirse en una plataforma accesible para más pacientes y familias.

Javiera Rivera

Así es como la inteligencia artificial logra devolverle la voz a pacientes con ELA

Así es como la inteligencia artificial logra devolverle la voz a pacientes con ELA / Thomas Barwick

Perder la voz no es solo dejar de hablar. Para quienes padecen esclerosis lateral amiotrófica (ELA), significa también perder una parte esencial de su identidad.

Ahora, un equipo de la Universitat Politècnica de València trabaja en una solución basada en inteligencia artificial que permite recuperar ese rasgo único.

El proyecto fue desarrollado por el grupo VertexLit, del Instituto Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN), y logró clonar la voz de Fran Vivó, paciente con ELA.

Según explica Jordi Linares Pellicer, doctor en Informática y profesor de la universidad valenciana, el objetivo no era solo técnico, sino humano: “Devolver dignidad”.

A diferencia de los sistemas tradicionales de comunicación aumentativa —que utilizan voces sintéticas genéricas— esta tecnología replica no solo el timbre original, sino también la entonación, las pausas y la forma particular de hablar del paciente.

Revisa también

ADN

El estudio, publicado en The Conversation, detalla que el sistema utiliza grabaciones previas —como audios familiares o mensajes de voz— para entrenar modelos de inteligencia artificial capaces de identificar patrones de ritmo, cadencia y expresividad.

Con esa información, adapta cualquier texto para que suene como lo diría realmente la persona. “El resultado no es solo una voz que suena igual, sino que habla como él”, explica Linares.

Finalmente y en medio del debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial, este proyecto muestra otra cara de la tecnología: la de servir como puente para devolver algo tan personal como la voz.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad