El reconocido actor estadounidense Eric Dane, recordado por su papel de Mark Sloan en Grey’s Anatomy y por interpretar a Cal Jacobs en Euphoria, fue visto recientemente en una situación que ha preocupado a sus seguidores.

El actor fue captado movilizándose en silla de ruedas debido al avance de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padece. Fue grabado en el aeropuerto de Toronto, luciendo visiblemente más delgado. Testigos también señalaron New York Post que un amigo debió asistirlo para bajarse del vehículo y ayudarlo a sentarse en la silla.

La escena refleja el deterioro físico que provoca esta enfermedad del sistema nervioso, la cual afecta las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, reduciendo progresivamente el control muscular.

El diagnóstico de esta afección le fue confirmado en abril de 2025, y desde entonces el intérprete ha hablado abiertamente sobre su estado de salud. En una entrevista con el Washington Post, confesó: “La ELA es una enfermedad desagradable”.

También, el intérprete explicó que el motivo de su ausencia en la reciente reunión de Grey’s Anatomy en los Premios Emmy, fue una fuerte caída. “Estaba en el hospital durante los Emmy y me estaban poniendo puntos en la cabeza”, reveló, señalando que estaba “realmente molesto” por perderse ese momento.

En una conversación en Good Morning America, Eric Dane contó que comenzó a notar los primeros síntomas cuando “comenzó a experimentar cierta debilidad en mi mano derecha”. “En ese momento no pensé mucho en eso”, dijo, explicando que creía tener la mano cansada hasta que el malestar fue empeorando con las semanas.