;

VIDEO. Padece ELA: Eric Dane, actor conocido por “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”, preocupa a fans tras viral registro

El intérprete hollywoodense fue diagnosticado este año con esta grave enfermedad.

Alejandro Basulto

HBO

HBO

El reconocido actor estadounidense Eric Dane, recordado por su papel de Mark Sloan en Grey’s Anatomy y por interpretar a Cal Jacobs en Euphoria, fue visto recientemente en una situación que ha preocupado a sus seguidores.

El actor fue captado movilizándose en silla de ruedas debido al avance de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padece. Fue grabado en el aeropuerto de Toronto, luciendo visiblemente más delgado. Testigos también señalaron New York Post que un amigo debió asistirlo para bajarse del vehículo y ayudarlo a sentarse en la silla.

La escena refleja el deterioro físico que provoca esta enfermedad del sistema nervioso, la cual afecta las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, reduciendo progresivamente el control muscular.

Revisa también:

ADN

El diagnóstico de esta afección le fue confirmado en abril de 2025, y desde entonces el intérprete ha hablado abiertamente sobre su estado de salud. En una entrevista con el Washington Post, confesó: “La ELA es una enfermedad desagradable”.

También, el intérprete explicó que el motivo de su ausencia en la reciente reunión de Grey’s Anatomy en los Premios Emmy, fue una fuerte caída. “Estaba en el hospital durante los Emmy y me estaban poniendo puntos en la cabeza”, reveló, señalando que estaba “realmente molesto” por perderse ese momento.

En una conversación en Good Morning America, Eric Dane contó que comenzó a notar los primeros síntomas cuando “comenzó a experimentar cierta debilidad en mi mano derecha”. “En ese momento no pensé mucho en eso”, dijo, explicando que creía tener la mano cansada hasta que el malestar fue empeorando con las semanas.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad