¿Intentas dejar el alcohol? Este método fue el único que funcionó en un estudio masivo / Peter Dazeley

Un estudio con casi 8.000 personas identificó una combinación de mensajes que logró reducir de manera significativa el consumo de alcohol en un período de seis semanas. La investigación fue publicada en la revista científica Addictive Behaviors.

El trabajo, liderado por especialistas del The George Institute for Global Health en Australia, evaluó distintas estrategias de comunicación orientadas a fomentar que las personas bebieran menos.

En primer lugar, los participantes fueron divididos en grupos y expuestos a diferentes anuncios y recomendaciones sobre el consumo de alcohol.

Entre todas las fórmulas probadas, solo una mostró resultados concretos: advertir sobre el vínculo entre el alcohol y el cáncer, junto con recomendar que las personas contaran cada bebida ingerida.

Esta combinación fue la única que produjo una disminución estadísticamente significativa en el consumo frente al grupo de control.

Los investigadores explicaron que muchas personas desconocen que el alcohol es un carcinógeno. Al entregar esa información y, al mismo tiempo, proponer una acción concreta y medible —como llevar la cuenta de los tragos—, se facilita el cambio de conducta.

Según la World Health Organization, el consumo de alcohol está relacionado con hasta un 7% de las muertes prematuras a nivel mundial, además de asociarse con enfermedades cardiovasculares, trastornos digestivos y mayor riesgo de demencia.