Jaime García confirma importante medida tras caer ante Carabobo en Copa Libertadores: un reto para Huachipato

Huachipato comenzó su participación en la Fase 2 de la Copa Libertadores con una amarga derrota ante Carabobo, en Venezuela. El cuadro local se impuso por 1-0 y sacó una leve ventaja para disputar la revancha en Chile el próximo martes.

Pese a la derrota, el DT de los “acereros”, Jaime García, destacó que el marcador no fue abultado y que la llave sigue abierta para buscar la remontada en el partido de vuelta. “Todavía quedan 90 minutos. Si hubiera sido más largo el marcador se complicaba un poquito más. Con un 1-0 tenemos una chance bien alta. Nada se ha perdido”, señaló en conferencia de prensa.

Además, el técnico chileno confirmó una importante medida para enfrentar a Palestino el fin de semana: rotará el equipo y cuidará algunos titulares. “Vamos a tener que dosificar el sábado. Y el que entre tiene que estar preparado para cuando le dé la posibilidad”, afirmó.

“Hay que ser responsable al momento de dosificar a los jugadores. Creo que tengo un plantel con bastantes jóvenes, pero lo he ido tirando con el tiempo. De esto se vive, experiencia”, agregó García.

“Tenemos que llegar bien para lo importante que es el Campeonato Nacional y después el martes, donde ojalá tengamos ese segundo aire para doblar el marcador, que va a ser muy difícil, sobre todo por la forma que juega Carabobo”, concluyó.

Así las cosas, Huachipato tendrá un exigente reto en los próximos días. El sábado se medirá contra Palestino por el torneo local y el martes recibirá a Carabobo por la Copa Libertadores.