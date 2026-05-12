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Preocupación en San Miguel: se registra un segundo secuestro en menos de 24 horas

Un motorista habría sido la nueva víctima luego de la aparición de un vehículo sospechoso.

Felipe Romo

Matías Castillo

Nuevo Secuestro en San Miguel

Nuevo Secuestro en San Miguel

01:35

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San Miguel atraviesa una compleja sucesión de hechos delictivos que involucran secuestros, siendo este el segundo en fila luego de uno registrado durante la jornada del pasado lunes.

Según información de ADN, la nueva victima sería un motorista de entre 25 a 30 años que según relataron los testigos se encontraba viendo su celular y “bastante nervioso” en calle Vargas Buston.

Al rato habría llegado un vehículo al cual se habría subido para conversar con las personas en el interior. En aproximadamente cinco minutos subieron la moto a la fuerza al auto y partieron.

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Según contaron los presentes se trataría de personas extranjeras, y que ante los acontecimientos se presentaron hasta la 12° Comisaria de Carabineros para presentar la denuncia.

De momento la investigación se encuentra en desarrollo y no se ha informado acerca si el presunto secuestrado habría aparecido en otro punto de Santiago.

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