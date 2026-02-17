Óscar Opazo tiene nuevo club tras dejar Colo Colo y protagoniza uno de los fichajes más polémicos del mercado

Uno de los descartados a principios de año en Colo Colo fue Óscar Opazo, lateral derecho que terminó su aventura en los albos luego de dos años y medio en su segunda etapa.

Hasta hace unos días, el “Torta” no sabía dónde iba a continuar su carrera, luego de que, tras ofrecerse a Santiago Wanderers, su club formador, fuera rechazado por la dirigencia “caturra”.

Tras esto, el lateral derecho de 35 años se vio obligado a buscar otras opciones para continuar su carrera, y fue ahí donde apareció la opción de Everton, el clásico rival del cuadro de Valparaíso.

Según información de ADN Deportes, Opazo firmó este martes su finiquito con Colo Colo y mañana debería sellar su contrato con el conjunto “oro y cielo”.

De hecho, el exseleccionado nacional ya pasó los exámenes médicos y tuvo su primer entrenamiento bajo las órdenes de Javier Torrente.