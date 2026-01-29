Por este motivo River Plate no deja que Paulo Díaz se vaya del club: duro mensaje para el chileno

Paulo Díaz atraviesa un difícil momento en River Plate. Tras perder la titularidad el año pasado, el chileno ya lleva dos partidos sin jugar en el inicio de la temporada 2026 del fútbol argentino.

El defensa nacional se quedó en la banca de suplentes ante Barracas Central el pasado sábado, y anoche, frente a Gimnasia y Esgrima, tampoco sumó minutos.

Marcelo Gallardo, DT del “Millonario”, abordó la situación de Díaz luego del triunfo sobre Gimnasia. Según explicó el entrenador, el zaguero recibió ofertas de otros equipos, pero River Plate no lo dejó salir por razones económicas.

“Paulo tuvo una posibilidad de salida, pero encontramos que las ofertas que llegaron no eran suficientes para dejarlo salir, porque consideramos que Paulo es un jugador muy importante, de jerarquía”, señaló Gallardo.

El “Muñeco” aseguró que habló con Paulo Díaz para comentarle que sería considerado este 2026. Sin embargo, también le dio un duro mensaje al chileno: tendrá que “arrancar de atrás”.

“Viendo que estábamos casi al límite del mercado, hablé con Paulo y le dije: ‘Si te quedas, te voy a tener en cuenta, trabajaste muy bien y vas a ser considerado, pero te toca arrancar de atrás’. Él aceptó con gusto, muy profesional, y dijo: ‘Bueno, vamos para adelante’. Así que Paulo es un jugador más dentro de nuestro plantel”, concluyó el técnico de River.