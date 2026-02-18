Obesidad infantil en alza en Chile: cómo ordenar la alimentación tras las vacaciones de verano / Cunaplus_M.Faba

El regreso a clases marca mucho más que el fin de las vacaciones de verano.

La nutricionista pediátrica Valentina Arroyo, de Clínica CRL señala que marzo representa una oportunidad clave para reorganizar hábitos alimentarios y enfrentar una tendencia preocupante: el alza sostenida de la obesidad infantil en Chile.

Actualmente, un 27% de los niños y adolescentes entre 5 y 19 años vive con obesidad, posicionando al país entre los más afectados dentro de la OCDE.

Desde la medicina deportiva, la doctora Begoña Zubieta, deportóloga de Clínica CRL, agrega que el exceso de peso y el sedentarismo están adelantando enfermedades antes propias de adultos, como diabetes tipo 2 e hipertensión.

Cómo ordenar la alimentación en marzo

Los expertos coinciden en que el inicio del año escolar es el momento ideal para retomar rutinas. Algunas claves son:

Priorizar colaciones naturales como fruta, yogurt sin azúcar o sándwiches caseros.

Incorporar proteínas y verduras en el almuerzo.

Reducir bebidas azucaradas y ultraprocesados.

Establecer horarios regulares de comida y sueño.

Fomentar al menos una hora diaria de actividad física.

Además, recalcan el rol del ejemplo adulto. “Los niños no aprenden de lo que les decimos, sino de lo que ven”, sostiene Arroyo, destacando que volver a alimentos básicos como legumbres, huevo y frutas.

Así, más que un simple regreso a clases, marzo se convierte en una ventana estratégica para corregir hábitos y proteger la salud futura de los niños.