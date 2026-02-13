Bono Vacaciones 2026: revisa acá quiénes reciben los más de $100 mil que otorga el beneficio

En distintos momentos del año el Estado otorga una serie de beneficios que van dirigidos a sectores específicos de la población. Uno de ellos, es el Bono de Vacaciones 2026.

Dicho aporte se entrega a comienzos de año con el objetivo de aliviar los gastos asociados a la época estival y va dirigido a los trabajadores del sector público.

Para este 2026, los montos fueron reajustados tras la negociación anual y la cantidad de dinero que se paga va a depender del sueldo que percibe cada funcionario.

Los montos y los beneficiarios del Bono Vacaciones 2026

La ayuda económica está destinada a los trabajadores que se desempeñan en entidades del sector público. Dichas personas deben ejercer cargos en instituciones del Estado, tanto centralizadas como descentralizadas.

Entre ellas, se incluyen funcionarios de universidades estatales, del Poder Judicial, del Congreso Nacional, de la Contraloría General de la República, de establecimientos de educación parvularia financiados por Junji, de municipalidades y de los Servicios Locales de Educación Pública, entre otros.

En tanto, desde la Dirección de Presupuestos (Dipres) detallaron que los montos que entregará el Bono Vacaciones 2026 serán los siguientes:

Para quienes tengan una renta líquida a noviembre de 2025 igual o inferior a $1.060.493. $56.457: Para quienes tengan una renta líquida a noviembre de 2025 superior a $1.060.493 e inferior a $3.511.800.

Cabe señalar que el beneficio se otorga solamente una vez al año y está destinado a proteger los ingresos de funcionarios durante este periodo del año.