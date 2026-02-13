;

Bono Vacaciones 2026: revisa acá quiénes reciben los más de $100 mil que otorga el beneficio

La ayuda económica se entrega solamente por una vez a quiénes cumplan con los requisitos. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Bono Vacaciones 2026: revisa acá quiénes reciben los más de $100 mil que otorga el beneficio

En distintos momentos del año el Estado otorga una serie de beneficios que van dirigidos a sectores específicos de la población. Uno de ellos, es el Bono de Vacaciones 2026.

Dicho aporte se entrega a comienzos de año con el objetivo de aliviar los gastos asociados a la época estival y va dirigido a los trabajadores del sector público.

Revisa también:

ADN

Para este 2026, los montos fueron reajustados tras la negociación anual y la cantidad de dinero que se paga va a depender del sueldo que percibe cada funcionario.

Los montos y los beneficiarios del Bono Vacaciones 2026

La ayuda económica está destinada a los trabajadores que se desempeñan en entidades del sector público. Dichas personas deben ejercer cargos en instituciones del Estado, tanto centralizadas como descentralizadas.

Entre ellas, se incluyen funcionarios de universidades estatales, del Poder Judicial, del Congreso Nacional, de la Contraloría General de la República, de establecimientos de educación parvularia financiados por Junji, de municipalidades y de los Servicios Locales de Educación Pública, entre otros.

En tanto, desde la Dirección de Presupuestos (Dipres) detallaron que los montos que entregará el Bono Vacaciones 2026 serán los siguientes:

  • $112.915: Para quienes tengan una renta líquida a noviembre de 2025 igual o inferior a $1.060.493.
  • $56.457: Para quienes tengan una  renta líquida a noviembre de 2025 superior a $1.060.493 e inferior a $3.511.800.

Cabe señalar que el beneficio se otorga solamente una vez al año y está destinado a proteger los ingresos de funcionarios durante este periodo del año.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad