Vacaciones de verano 2026: ¿Se puede ir con perros a la playa en Chile?

Muchos veraneantes aprovechan de llevar a sus mascotas en sus viajes a los sectores costeros del país. Revisa acá qué dice la ley.

Sebastián Escares

Vacaciones de verano 2026: ¿Se puede ir con perros a la playa en Chile? / Getty Images

Aún queda verano, por lo que muchos están aprovechando lo que resta de febrero para realizar un sinfín de panoramas antes de que se acabe la época estival en Chile.

Las playas son uno de los destinos preferidos durante este periodo del año, por lo que muchos veraneantes aprovechan de llevar a todos los integrantes de la familia, incluso a las mascotas.

Ante ello, es que muchos probablemente se preguntan si es que es legal o no llevar perros a las playas de nuestro país.

¿Se puede llevar perros a la playa?

Actualmente, en Chile no existe una ley que prohíba de manera general el ingreso de perros a las playas. No obstante, sí hay municipios en los que, a través de ordenanzas municipales, regulan el acceso de mascotas a los balnearios.

La Ley N° 21.020 de Tenencia Responsable de Mascotas establece obligaciones claras para los tutores como, por ejemplo, mantener a los animales bajo control, evitar que causen molestias o daños, y hacerse responsables de la recolección de sus deshechos.

Diego Pincheira, médico veterinario del laboratorio Zoetis, sostuvo que es fundamental “llevar bajo supervisión, con arnés y correa a tu mascota, para evitar causar un perjuicio importante en el ecosistema“.

Además, recomendó que “las mascotas estén con sus vacunas y desparasitaciones al día para así reducir el riesgo de que contraiga enfermedades o parásitos y, así mismo, no transmitir estos a la fauna nativa del lugar".

Playas de Chile que prohíben el ingreso de perros

Entre las comunas que mantienen prohibiciones expresas para el ingreso de perros a sus playas, se encuentra Zapallar.

En playas como Cachagua, Zapallar y La Laguna, está restringido el acceso de mascotas durante la temporada de verano, según ordenanzas municipales vigentes desde 2018. De hecho, en dichas zonas, las multas para quienes incumplen la norma podrían superar los $200 mil.

