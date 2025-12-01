Tener un celular antes de esta edad aumenta riesgos de obesidad, depresión e insomnio

Un nuevo estudio publicado en la revista Pediatrics advierte que los niños que reciben su primer teléfono antes de los 12 años presentan un mayor riesgo de obesidad, síntomas depresivos y problemas de sueño .

Según los autores, que analizaron datos de más de 10.500 niños, mientras más temprana es la exposición a un celular, mayor es la probabilidad de desarrollar hábitos sedentarios y reducir horas de descanso.

El equipo también señaló que estos resultados no prueban causalidad, pero sí se alinean con investigaciones previas que vinculan el uso temprano de pantallas con menos socialización, menos ejercicio y peor higiene del sueño.

El psiquiatra infantil Dr. Ran Barzilay, autor principal del estudio, explicó a The New York Times que entregar un teléfono a un niño “debe entenderse como una decisión relevante para su salud”.

También recalcó que “un niño de 12 años es muy distinto a uno de 16” , por lo que la madurez debe evaluarse caso a caso.

Aunque existe evidencia contradictoria sobre los efectos de los celulares en la salud mental, la tendencia entre los padres apunta a ser más cautelosos.

Incluso, según encuestas recientes, gran parte de las familias intenta retrasar el acceso para evitar posibles efectos negativos en el bienestar físico y emocional de sus hijos.