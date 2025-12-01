;

Tener un celular antes de esta edad aumenta riesgos de obesidad, depresión e insomnio

La investigación, publicada en la revista Pediatrics, analizó los datos de más de 10 mil niños.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / Dobrila Vignjevic

Un nuevo estudio publicado en la revista Pediatrics advierte que los niños que reciben su primer teléfono antes de los 12 años presentan un mayor riesgo de obesidad, síntomas depresivos y problemas de sueño.

Según los autores, que analizaron datos de más de 10.500 niños, mientras más temprana es la exposición a un celular, mayor es la probabilidad de desarrollar hábitos sedentarios y reducir horas de descanso.

El equipo también señaló que estos resultados no prueban causalidad, pero sí se alinean con investigaciones previas que vinculan el uso temprano de pantallas con menos socialización, menos ejercicio y peor higiene del sueño.

Revisa también

ADN

El psiquiatra infantil Dr. Ran Barzilay, autor principal del estudio, explicó a The New York Times que entregar un teléfono a un niño “debe entenderse como una decisión relevante para su salud”.

También recalcó que “un niño de 12 años es muy distinto a uno de 16”, por lo que la madurez debe evaluarse caso a caso.

Aunque existe evidencia contradictoria sobre los efectos de los celulares en la salud mental, la tendencia entre los padres apunta a ser más cautelosos.

Incluso, según encuestas recientes, gran parte de las familias intenta retrasar el acceso para evitar posibles efectos negativos en el bienestar físico y emocional de sus hijos.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad