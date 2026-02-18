;

Ministra Orellana acusa que alcalde de Penco “no ha firmado ni un oficio pidiendo los subsidios” tras incendio

La secretaria de Estado afirma que no existen documentos autorizados por Obras y llama a agilizar gestiones para apoyar a familias afectadas.

Martín Neut

Ministra de la Mujer, Antonia Orellana

Ministra de la Mujer, Antonia Orellana

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, cuestionó la gestión del alcalde de Penco, Rodrigo Vera, en medio de las críticas por la demora en la reconstrucción tras el incendio que afectó a la zona centro sur del país.

En conversación con Sabes.cl, la secretaria de Estado aseguró que el jefe comunal no ha realizado los trámites formales para avanzar en el proceso. “No ha firmado las órdenes de demolición para las cuales se tienen que dar curso a las demoliciones”, afirmó.

Además, sostuvo que “no ha firmado ni un oficio pidiendo los subsidios de arriendo” y que “todas las solicitudes las ha hecho por cámara”.

Llamado a agilizar los trámites

Orellana indicó que, tras consultar información oficial, “no hay órdenes de demolición autorizadas aún por la Dirección de Obras Municipales”, lo que mantiene pendientes pasos clave para la reconstrucción y la activación de ayudas para las familias damnificadas.

La ministra también se refirió al momento en que fue increpada por un vecino que perdió su vivienda. “Estaba muy frustrado, legítimamente, porque perdió su casa”, señaló, recalcando que la respuesta debe ser coordinada entre el nivel central y el municipal.

“¿El Gobierno central tiene una tarea? Sí, pero es importante también que el gobierno municipal cumpla con sus funciones, y esas funciones no se hacen por la tele, se hacen de acuerdo a los estándares legales”, enfatizó, llamando al municipio a agilizar los trámites.

