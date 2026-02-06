;

Futura ministra de la Mujer se reúne con Antonia Orellana y responde a críticas: “Desde el 11 de marzo podrán evaluar”

El encuentro se extendió por más de tres horas en las oficinas de la cartera, e incluyó un recorrido guiado por la actual secretaria de Estado a Judith Marín.

Ruth Cárcamo

Martín Bascuñán

Diana Copa

Agencia UNO

Agencia UNO / Sebastian Beltran Gaete

Esta mañana se realizó una reunión bilateral entre la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y su sucesora en el gobierno del presidente electo José Antonio Kast, Judith Marín, en dependencias del ministerio.

El encuentro se extendió por más de tres horas en las oficinas de la cartera, e incluyó un recorrido guiado por Orellana a Marín por las instalaciones. Al finalizar, ambas entregaron una declaración conjunta.

ADN

Agencia UNO / Sebastian Beltran Gaete

“Estamos muy contentas como Ministerio de la Mujer, junto a nuestro equipo, de haber realizado nuestra bilateral de traspaso, conforme a las instrucciones que nos ha dado el Presidente Gabriel Boric y el ministro del Interior”, dijo Antonia Orellana.

Reacciones de Antonia Orellana y Judith Marín

Luego, detalló que la reunión se enfocó “en la implementación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y el fortalecimiento, que todavía tiene etapas pendientes que le va a tocar liderar a la nueva ministra, de la atención a las mujeres que viven violencia”.

En tanto, Judith Marín señaló que “conocimos un poco más del estado actual del ministerio en materia interna, administrativa y legislativa, y aquellos programas que son de apoyo a las mujeres, que para nosotros también es sumamente relevante”.

“Nuestro compromiso es trabajar y avanzar en aquellas políticas públicas de real ayuda a la mujer (...). El compromiso del presidente electo José Antonio Kast y también mío como futura ministra de la mujer es trabajar por todas las mujeres de Chile”, añadió.

Finalmente, fue consultada por las críticas a su nombramiento, ante lo cual respondió: “Nuestra gestión comienza el 11 de marzo, y desde el 11 de marzo en adelante podrán evaluar nuestro trabajo”.

