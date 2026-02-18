Para tener en cuenta durante el verano: estas son las 12 comunas más calurosas de Santiago, según estudio / Agencia Uno

Esta semana la Dirección Regional del Senapred emitió una Alerta Roja para la región Metropolitana por calor extremo en la capital, la cual estará vigente hasta la jornada de este miércoles 18 de febrero.

Debido a las altas temperaturas es que, probablemente, muchos tratarán de capear el calor de alguna forma en la capital.

No obstante, recientemente se dio a conocer un estudio que revela cuáles son las comunas del Gran Santiago que concentran más calor.

¿Cuáles son las comunas más calurosas del Gran Santiago?

La Corporación Ciudades, organización dedicada a la planificación urbana, junto a otras entidades, realizó un estudio para identificar cuáles son las zonas más cálidas dentro de la capital.

De acuerdo a datos del año 2024, publicado en LUN, las comunas del Gran Santiago que concentran más calor son:

Quilicura.

Pudahuel.

Renca.

Cerro Navia.

Conchalí.

Cerrillos.

Estación Central.

Lo Prado.

Quinta Normal.

Pedro Aguirre Cerda.

Lo Espejo.

Independencia.

Según señala el análisis, el fenómeno se explica por una serie de factores como, por ejemplo, la falta de áreas verdes, el tipo de suelo urbano y la escasa sombra que hay en la zona. Estos elementos, elevarían la temperatura superficial y también la sensación térmica durante los días más calurosos.

Las “zonas frías” de Santiago

Por otro lado, el informe realizado por Corporación Ciudades detectó una serie de sectores denominados como “zonas frías”, los cuales son capaces de reducir significativamente la temperatura superficial.

El análisis detectó un total de 77 puntos con potencial de refugio climático, principalmente parques, áreas verdes y entornos con alta presencia de vegetación y cuerpos de agua.

Entre ellas, está el Parque Amengual de Pudahuel, en el cual se registró una temperatura 5,5°C menor al promedio comunal. También están en el listado de zonas frías los siguientes espacios: Parque de los Reyes (Quinta Normal), Parque Lo Campino de Quilicura y el Parque Mapocho Río (Cerro Navia).