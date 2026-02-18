El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Investigan muerte de interno que llevaba un día en la Cárcel de Puente Alto

La Policía de Investigaciones (PDI) indaga la muerte de un interno ocurrida la madrugada de este miércoles en la Cárcel de Puente Alto, en la zona suroriente de la capital.

El hombre había ingresado al recinto penitenciario el martes 17 de febrero, imputado por el delito de abuso sexual de menor de 14 años.

Según los antecedentes preliminares, cerca de las 5:40 horas personal de Gendarmería que realizaba una ronda preventiva detectó que el recluso se encontraba sin signos vitales al interior de la celda N°3. Funcionarios de salud del penal acudieron al lugar y constataron el fallecimiento, cuyo diagnóstico preliminar corresponde a asfixia por ahorcamiento.

El Ministerio Público instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI para realizar las pericias de rigor y establecer con precisión las circunstancias del hecho. Asimismo, la unidad penal activó el protocolo correspondiente y dispuso apoyo psicosocial para informar a la familia del interno.

El caso ocurre a menos de dos semanas de otro grave episodio en la misma cárcel, donde un interno fue asesinado por su compañero de celda.

En paralelo, en el Centro de Detención Preventiva de Quillota se registraron recientes hechos de violencia entre reclusos, lo que ha vuelto a poner el foco en la seguridad y los protocolos al interior de los recintos penitenciarios del país.

Si usted o alguien cercano necesita apoyo en salud mental, puede comunicarse gratuitamente al *4141 o al 600 360 7777 (Salud Responde).