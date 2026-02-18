;

Investigan muerte de interno que llevaba un día en la Cárcel de Puente Alto

La PDI investiga el fallecimiento del recluso, imputado por abuso sexual, encontrado sin vida en su celda.

Nelson Quiroz

Gabriel Riveros

Investigan muerte de interno que llevaba un día en la Cárcel de Puente Alto

Investigan muerte de interno que llevaba un día en la Cárcel de Puente Alto

00:59

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Policía de Investigaciones (PDI) indaga la muerte de un interno ocurrida la madrugada de este miércoles en la Cárcel de Puente Alto, en la zona suroriente de la capital.

El hombre había ingresado al recinto penitenciario el martes 17 de febrero, imputado por el delito de abuso sexual de menor de 14 años.

Según los antecedentes preliminares, cerca de las 5:40 horas personal de Gendarmería que realizaba una ronda preventiva detectó que el recluso se encontraba sin signos vitales al interior de la celda N°3. Funcionarios de salud del penal acudieron al lugar y constataron el fallecimiento, cuyo diagnóstico preliminar corresponde a asfixia por ahorcamiento.

Revisa también

ADN

El Ministerio Público instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI para realizar las pericias de rigor y establecer con precisión las circunstancias del hecho. Asimismo, la unidad penal activó el protocolo correspondiente y dispuso apoyo psicosocial para informar a la familia del interno.

El caso ocurre a menos de dos semanas de otro grave episodio en la misma cárcel, donde un interno fue asesinado por su compañero de celda.

En paralelo, en el Centro de Detención Preventiva de Quillota se registraron recientes hechos de violencia entre reclusos, lo que ha vuelto a poner el foco en la seguridad y los protocolos al interior de los recintos penitenciarios del país.

Si usted o alguien cercano necesita apoyo en salud mental, puede comunicarse gratuitamente al *4141 o al 600 360 7777 (Salud Responde).

¿Estás enfrentando una crisis o conoces a alguien en esa situación?

No estás solo, y no estás sola. Recuerda que en la prevención del suicidio, el Ministerio de Salud cuenta con el fono *4141 que funciona de manera gratuita las 24 horas del día. Ahí, atienden psicólogos especializados.

La Salud Mental es responsabilidad de todos: Observa, Escucha y Actúa. Revisa información oficial del Minsal en este link.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad