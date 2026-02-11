A un mes de los devastadores incendios forestales que golpearon a las regiones del Biobío y Ñuble, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, realizó potentes descargos por la lentitud en la reconstrucción y la falta de respuestas concretas para cientos de damnificados.

“La gente tiene rabia, tiene molestia, porque yo le pido con respeto al Presidente que le pida a su ministro y a su gobierno que lo haga hasta el último día”, afirmó la autoridad comunal, agregando que “hoy día en la emergencia se anuncian soluciones que solo son para un sector que le dan respuesta”.

18 de ENERO DE 2026 / CONCEPCION FOTO : LUCAS AGUAYO / UNO NOTICIAS / Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

Si bien reconoció que durante los primeros días hubo despliegue en terreno, Vera aseguró que la fase clave, la transición hacia la recuperación y reconstrucción, carece de conducción clara.

“Hoy día no tenemos una gobernanza del Estado frente a emergencias de este tipo (...) , hoy día tenemos información de Senapred, que hoy día no está a la altura de la gobernanza que se requiere, entregando información (...) el tiempo de respuesta frente a esta emergencia no fue el óptimo, segundo, hoy día hay una descoordinación de ministerios”, indicó.

El alcalde detalló que en sectores como Lirquén y Ríos de Chile la destrucción fue masiva. “De 768 departamentos, más de 750 están en el piso. Y esas familias no tienen terreno donde poner una vivienda de emergencia ni cómo usar el bono”, explicó.

Vera insistió en que el problema no es solo presupuestario, sino de liderazgo. “La emergencia va a 100 por hora y el Estado, la estructura del Estado, va a 10 por hora”, lanzó.

Además, pidió que el Ejecutivo designe con urgencia a una autoridad con dedicación exclusiva en la zona: “Necesitamos que alguien baje desde La Moneda y se instale en Concepción para coordinar y resolver (...) Yo no puedo estar todo el día llamando, llamando, llamando, llamando si no hay respuesta. Hoy día la gente tiene rabia”.

Finalmente, el alcalde fue enfático: “A mí no me resuelve el problema la crítica política, no me interesa. Yo tengo un problema, y yo estoy electo por la gente, y tengo mil personas hoy día que no tienen respuesta y tienen incertidumbre".