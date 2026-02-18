;

Festival de Viña 2026: ¿Qué día se presenta cada uno de los humoristas confirmados? Así se reparte la parrilla

El evento en la Quinta Vergara comienza este domingo 22 de febrero. Dos nombres son viejos conocidos del Monstruo, mientras que los otros cuatro pisarán el escenario por primera vez.

Javier Méndez

Sin lugar a dudas, algunos de los números más esperados del Festival de Viña 2026 son los humoristas. En total, seis artistas con distintos niveles de trayectoria se presentarán en el anfiteatro de la Quinta Vergara, en la Ciudad Jardín.

La misión de este selecto grupo será conquistar al temido Monstruo. Desde el regreso de figuras consagradas hasta el debut de nuevas promesas del stand-up, la organización ha apostado por una marcada diversidad de estilos para la edición bajo la conducción de Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

Parrilla de humoristas en el Festival de Viña 2026: ¿Qué día se presenta cada uno?

  • Domingo 22: El encargado de abrir los fuegos será Stefan Kramer, quien regresa con una rutina renovada de imitaciones y música.
  • Lunes 23: El humor blanco y físico de Rodrigo Villegas buscará repetir el éxito de sus dos presentaciones anteriores.
  • Martes 24: Será el turno de Esteban Düch, una de las cartas más esperadas por el público. Es venezolano, pero su estilo es muy diferente al de George Harris.
  • Miércoles 25: Una jornada histórica con el debut de la transformista Asskha Sumathra, quien triunfó en el programa Coliseo y ganó un cupo en el evento.
  • Jueves 26: La comediante Piare con P traerá toda la frescura del stand-up femenino. “Humor sin filtro y con identidad propia”, afirmó su presentación en enero.
  • Viernes 27: El cierre estará a cargo del Pastor Rocha, cuya rutina está enfocada en el público más joven que asistirá a la última noche.
