¿Cómo votar por el rey y la reina de Viña 2026? Revisa aquí el paso a paso (y todos los candidatos)

Ya comenzó la votación popular del Festival de Viña del Mar 2026 para elegir a sus nuevos rey y reina, quienes reemplazarán a Emilia Dides y Camilo González, ganadores de la edición anterior.

Ad portas del inicio del evento en la Quinta Vergara, la instancia reúne este año a 26 candidatas y 31 aspirantes a la corona masculina.

El proceso contempla una primera etapa en la que se elegirán a los 10 hombres y 10 mujeres más votados, quienes avanzarán a la etapa final, donde la prensa acreditada del certamen será la encargada de definir a los ganadores.

Cómo votar por rey y reina de Viña 2026 (y quiénes son los candidatos)

Para participar, se debe ingresar al sitio oficial (reyesdelfestival.lahora.cl), llenar un breve formulario con nombre, correo y teléfono, y luego seleccionar a la candidata y candidato favoritos.

A la par, también se podrá escoger el anillo que lucirá la reina, entre tres opciones: Viviana: La Dama del Lago, Nerissa: Hija del Mar y Brigitte: La Dama de los Manantiales.

La elección estará abierta hasta las 23:59 horas del próximo lunes 23 de febrero y la lista completa de postulantes a reina se compone por:

Alejandra Isaacs Vega.

Asskha Sumathra.

Brenda (representante de Ecuador en Competencia Folclórica)

Camila Mainz.

Carmen Gloria Arroyo.

Chiara Grispo (representante de Italia)

Emily Ceco.

Fátima Bosch.

Florencia Vial.

Gloria Estefan.

Ignacia Michelson.

Joy.

Karen Doggenweiler.

Karla Melo.

Li Saumet (Bomba Estéreo).

Majo Cornejo (representante de México).

María Paláe (representante de España).

María Paz Arancibia.

Mon Laferte.

Nmixx.

Piare Con P.

Rebolú (representante de Colombia)

Skarleth Labra.

Titi García Huidobro.

Vanilla Ninja (representante de Estonia)

Verónica Villarroel.

Ampliar

En cuanto a los candidatos a monarca, aparecen los siguientes nombres:

A los 4 Vientos (representante de Chile en la Competencia Folclórica).

Dieno Pánico Espinoza.

Fernando Godoy.

Juan Manuel Astorga.

Mario Solís.

Matteo Bocelli.

Pastor Rocha.

Polo Borgoño Guzmán.

Rodrigo Pelao González.

Son del Valle (representante de Chile)

Yandel.

Antoñito Molina (representante de España).

Emanuel Noir (Ke Personajes).

Jesse.

Juanes.

Martín González Jadell.

Milo J.

Paulo Londra.

Princeso.

Rodrigo Herrera.

Stefan Kramer.

Campedrinos (representante de Argentina).

Esteban Duch.

Johnny Sky (representante de República Dominicana).

Karim Butte.

Matías Godoy.

Pablo Chill-E.

Pet Shop Boys.

Rafael Araneda.

Rodrigo Villegas.

Trex (representante de México).