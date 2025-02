La noche inaugural del Festival de Viña del Mar 2025 vivió momentos de alta tensión durante la presentación del comediante venezolano George Harris.

Mientras en la Quinta Vergara una gran cantidad de compatriotas lo apoyaba con cánticos y aplausos, un sector del público chileno lo recibió con pifias, generando un ambiente de división y provocando una reacción desafiante por parte del humorista.

23 DE FEBRERO DE 2025 / VALPARAÍSO El Humorista George Harris durante el 64 Festival Internacional de la Canción Viña 2025 en la Quinta Vergara FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO / Diego Martin Ampliar

Desde el inicio de su rutina, Harris intentó mantener el control del escenario, pero los silbidos y manifestaciones de descontento no cesaron.

En respuesta, el comediante lanzó una serie de comentarios dirigidos a quienes lo interrumpían: “Yo no puedo creer que una gente compre una entrada para pitar toda la noche, se van a quedar sordos. Si no les gusta, vayan a comprar un refresco o una empanada. ¿Por qué van a estar toda la noche silbándome?“.

La tensión se intensificó cuando Harris desafió a los asistentes que lo pifiaban, sugiriendo que aprovecharan la noche con sus parejas en lugar de abuchearlo. “Vas a estar toda la noche, te vas a desinflar. No entiendo, ¿qué les hice? ¿Cuál es la pelea?”, agregó con evidente molestia.

En medio del enfrentamiento verbal con el público, el comediante intentó retomar su rutina con anécdotas sobre la vida cotidiana y la nostalgia de los teléfonos fijos, pero las pifias continuaron.

Ante esto, Harris optó por confrontar la situación directamente: “Si ustedes quieren que yo me vaya, me voy. No pasa nada, mi avión sale igual a Estados Unidos en dos días”.

El espectáculo se convirtió en un intercambio constante entre el comediante y los sectores del público divididos entre el apoyo incondicional de la comunidad venezolana y el rechazo de parte de los asistentes chilenos.