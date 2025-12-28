;

Quién es Asskha Sumathra, la comediante transformista que estará en el Festival de Viña 2026 tras triunfar en “Coliseo”

“Gracias por la confianza, por el amor, gracias por creer que el humor no tiene barreras”, dijo tras su victoria en el programa de Mega. Se sumará a Stefan Kramer.

Javier Méndez

Asskha Sumathra fue confirmada como uno de los números de humor del Festival de Viña del Mar 2026, tras imponerse mediante votación popular en el programa Coliseo, emitido por Mega este fin de semana.

Su nombre quedará en la historia, al convertirse en la primera artista transformista en presentarse en el escenario de la Quinta Vergara con un número propio, sin considerar antecedentes como la inclusión de este mundo por parte de Ernesto Belloni en 2020.

¿Quién es Asskha Sumathra?

Asskha Sumathra es el nombre artístico de Óscar Guzmán, creador del personaje conocido como La Reina del Café Concert, figura ampliamente reconocida dentro de la escena del transformismo nacional.

Su rostro ha dicho presente en instancias como el reality digital Amigas y Rivales, donde compartió con destacadas transformistas como Janin Day, Maureen Junott y Botota Fox. En Instagram tiene casi 90 mil seguidores.

Fuera del escenario, Óscar Guzmán es enfermero de profesión y ejerció durante una década en clínicas, hospitales y servicios de urgencia, compatibilizando esa labor con el crecimiento de su carrera artística.

En Coliseo, Asskha conquistó al jurado y al público con sus rutinas. “Gracias por la confianza, por el amor, gracias por creer que el humor no tiene barreras y que todos podemos sacar una sonrisa, aunque a veces nosotros estemos llenos de pena y de rabia, pero verlos a ustedes sonreír es porque nuestro trabajo está bien hecho”, expresó tras la victoria.

