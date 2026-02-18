“El castigo contra la U por los incidentes con Audax Italiano no fue tanto, fue solamente para llamar la atención” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En la presentación de la temporada 2026 de la Primera B, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, se mostró tranquilo ante las acciones legales que emprendió Unión Española ante la justicia por su descenso en 2025.

“Yo creo que cada uno es libre de presentar lo que quiera. Estamos en un país libre, donde hay un estado de derecho. Ellos pueden hacer lo que inconveniente, pero todos sabemos que lo que están pidiendo es algo que todos sabíamos y que se comprobó que no era tan así”, recalcó, quien también descartó entrar en polémicas por el caso que sigue el Tribunal de Disciplina contra Unión La Calera por exceder el cupo de extranjeros.

“Nosotros tenemos un tribunal autónomo que es elegido por el Consejo de Presidentes y ellos tienen la protestad de aplicar las normas y las sanciones según el Código de Penalidades. Yo no quiero hacer una mención con respecto a la decisión que ellos pueden llevar a cabo. Hay que acatar todas las decisiones y todos los dictámenes que ellos incurran siempre”, apuntó Pablo Milad.

También aprovechó de criticar el hecho que se hayan visto canchas en mal estado durante las últimas semanas por conciertos en el país.

“Es una responsabilidad de las instituciones, que tienen que preocuparse, si la cancha no les pertenece, de hacer todas las gestiones con los municipios, con el IND, con quien corresponda, para mantener las canchas lo mejor posible. Hemos visto canchas horribles, que estéticamente y funcionalmente están horribles. Es una obligación que debe tener para el espectáculo los clubes asociados que tienen un libro de cargos, que tienen unas condiciones que tienen que cumplir”, recalcó el mandamás del fútbol chileno, que también aprovechó de referirse públicamente al castigo contra la U de Chile por los incidentes en la primera fecha del Campeonato Nacional 2026, ante Audax Italiano.

“Las sanciones tienen que ser un ejemplo de tomar conciencia, que al estadio se va a ver un partido. Me dolió en el alma, es un estadio que amamos todos nosotros y lo comenzaron a quemar vándalos, personas que nunca más deberían entrar a los estadios. Yo creo que el castigo no fue tanto, fue solamente para llamar la atención y para decir cuidemos lo nuestro, cuidemos nuestro fútbol. A esa gente hay que denunciarla, hay que delatarla y sacarla a los estadios”, cerró Pablo Milad.