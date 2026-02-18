;

“El castigo contra la U por los incidentes con Audax Italiano no fue tanto, fue solamente para llamar la atención”

Pablo Milad cuestionó el estado de algunas canchas en Chile por los conciertos y desestimó pronunciarse por el caso de Unión La Calera.

Carlos Madariaga

“El castigo contra la U por los incidentes con Audax Italiano no fue tanto, fue solamente para llamar la atención”

“El castigo contra la U por los incidentes con Audax Italiano no fue tanto, fue solamente para llamar la atención” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En la presentación de la temporada 2026 de la Primera B, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, se mostró tranquilo ante las acciones legales que emprendió Unión Española ante la justicia por su descenso en 2025.

“Yo creo que cada uno es libre de presentar lo que quiera. Estamos en un país libre, donde hay un estado de derecho. Ellos pueden hacer lo que inconveniente, pero todos sabemos que lo que están pidiendo es algo que todos sabíamos y que se comprobó que no era tan así”, recalcó, quien también descartó entrar en polémicas por el caso que sigue el Tribunal de Disciplina contra Unión La Calera por exceder el cupo de extranjeros.

Revisa también:

ADN

“Nosotros tenemos un tribunal autónomo que es elegido por el Consejo de Presidentes y ellos tienen la protestad de aplicar las normas y las sanciones según el Código de Penalidades. Yo no quiero hacer una mención con respecto a la decisión que ellos pueden llevar a cabo. Hay que acatar todas las decisiones y todos los dictámenes que ellos incurran siempre”, apuntó Pablo Milad.

ADN

Damián Riquelme

También aprovechó de criticar el hecho que se hayan visto canchas en mal estado durante las últimas semanas por conciertos en el país.

“Es una responsabilidad de las instituciones, que tienen que preocuparse, si la cancha no les pertenece, de hacer todas las gestiones con los municipios, con el IND, con quien corresponda, para mantener las canchas lo mejor posible. Hemos visto canchas horribles, que estéticamente y funcionalmente están horribles. Es una obligación que debe tener para el espectáculo los clubes asociados que tienen un libro de cargos, que tienen unas condiciones que tienen que cumplir”, recalcó el mandamás del fútbol chileno, que también aprovechó de referirse públicamente al castigo contra la U de Chile por los incidentes en la primera fecha del Campeonato Nacional 2026, ante Audax Italiano.

“Las sanciones tienen que ser un ejemplo de tomar conciencia, que al estadio se va a ver un partido. Me dolió en el alma, es un estadio que amamos todos nosotros y lo comenzaron a quemar vándalos, personas que nunca más deberían entrar a los estadios. Yo creo que el castigo no fue tanto, fue solamente para llamar la atención y para decir cuidemos lo nuestro, cuidemos nuestro fútbol. A esa gente hay que denunciarla, hay que delatarla y sacarla a los estadios”, cerró Pablo Milad.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad