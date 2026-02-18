;

“Cuando bajamos en 1997, yo creo que para Unión Española fue bueno… El tema hoy es el desapego entre hinchada y directiva”

En conversación con Los Tenores de ADN, Jesús Goya, expresidente de Unión Española entre 1996 y 2001, se refirió al presente que vive el cuadro “hispano”.

A días de que arranque la temporada de la Primera B 2026, uno de los equipos que más expectativas genera es Unión Española, que volverá a disputar la categoría de plata del fútbol chileno luego de 17 años.

En conversación con Los Tenores de ADN, Jesús Goya, presidente de los “hispanos” la última vez que descendieron de Primera División, se refirió al presente que vive el cuadro de Independencia, comparando la reciente pérdida de categoría con la que él vivió como máximo dirigente del club.

“Viví 15 años en Barcelona, los últimos cinco en Ibiza. En marzo del año pasado volví a Chile, ya jubilado, dedicado a los nietos y a ir al estadio como hincha”, comenzó diciendo sobre su vida personal.

Al ser consultado sobre cómo le afectó el nuevo descenso de Unión, señaló: “Me pegó y cada vez que me toca conversar con gente del fútbol me siento como Carlos Caszely, porque de lo único que se acuerdan de él es del penal que falló en el Mundial y conmigo del descenso de la Unión en 1997”.

Acerca de cómo se vivió perder la categoría, comentó: “Fue una experiencia que hay que tener en cuenta cuando se tiene un club con las características de Unión Española, que históricamente ha tenido buenas divisiones inferiores. Pienso que en el club hay que mirar para adentro. Me da la sensación, por lo que veo, que en el club no está la disposición de hacer inversiones destacadas y, por lo tanto, hay que preocuparse de la formación”.

El mayor problema que enfrenta Unión Española actualmente

Con la experiencia de haber estado al mando del cuadro de Independencia durante cinco años y además viviendo momentos históricos del club, Goya aseguró que el problema base que atraviesa la actual dirigencia de la Unión, encabezada por Jorge Segovia, es el desapego que tiene con el hincha.

“Yo creo que, definitivamente, el gran tema de la Unión Española es el desapego de la hinchada con la directiva. Siendo los pocos que somos, deberíamos estar absolutamente unidos. Mis mejores recuerdos de la Unión fueron el cariño que tuvieron los hinchas conmigo”, dijo el expresidente.

“Cuando asumí como presidente, yo le dije a la asamblea que lo hacía si entendían que teníamos un presupuesto de 12 millones de pesos mensuales para todo el plantel y que con esas condiciones íbamos a bajar a Segunda División, y así ocurrió, lamentablemente”, agregó.

Cuando bajamos, que fue realmente dramático el tema, yo creo que para Unión fue bueno, porque la hinchada se volcó con el club. Llevábamos más gente en Segunda que en Primera. Nunca sentí de la hinchada, para ninguno de los dirigentes que estábamos, ninguna mala palabra o un reproche”, sentenció Jesús Goya.

