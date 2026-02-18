;

Ortiz ya lo dirigió: el refuerzo de última hora que podría sumar Colo Colo

Leonardo Suárez, extremo argentino de 29 años, surgió como opción en el cuadro albo, que busca a su último refuerzo antes de que cierre el mercado.

Daniel Ramírez

Cristian Alvarado

Ortiz ya lo dirigió: el refuerzo de última hora que podría sumar Colo Colo

Ortiz ya lo dirigió: el refuerzo de última hora que podría sumar Colo Colo / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

A un día del cierre del mercado de fichajes, Colo Colo sigue buscando un refuerzo más para cerrar el plantel. En las últimas horas surgió el nombre del volante paraguayo Rubén Lezcano, pero no es el único candidato para llegar al cuadro albo.

Según información de ADN Deportes, otra de las opciones que baraja la dirigencia del “Cacique” es el extremo argentino de 29 años, Leonardo Suárez, quien pertenece a Pumas de México.

Revisa también:

ADN

Formado en Boca Juniors, el trasandino registra pasos por Villarreal, Real Valladolid, Mallorca, América, Santos Laguna y Estudiantes de La Plata, club donde estuvo a préstamo el semestre pasado.

El DT de Colo Colo, Fernando Ortiz, conoce de cerca a Leonardo Suárez, puesto que lo dirigió en el América durante 2023.

ADN

Leonardo Suárez en Pumas / Getty Images / NurPhoto

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad