Ortiz ya lo dirigió: el refuerzo de última hora que podría sumar Colo Colo

A un día del cierre del mercado de fichajes, Colo Colo sigue buscando un refuerzo más para cerrar el plantel. En las últimas horas surgió el nombre del volante paraguayo Rubén Lezcano, pero no es el único candidato para llegar al cuadro albo.

Según información de ADN Deportes, otra de las opciones que baraja la dirigencia del “Cacique” es el extremo argentino de 29 años, Leonardo Suárez, quien pertenece a Pumas de México.

Formado en Boca Juniors, el trasandino registra pasos por Villarreal, Real Valladolid, Mallorca, América, Santos Laguna y Estudiantes de La Plata, club donde estuvo a préstamo el semestre pasado.

El DT de Colo Colo, Fernando Ortiz, conoce de cerca a Leonardo Suárez, puesto que lo dirigió en el América durante 2023.