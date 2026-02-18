¿Llega un séptimo refuerzo a Colo Colo? Esto resolvió el directorio de Blanco y Negro / Twitter @ColoColo

Este miércoles, el directorio de Blanco y Negro se reunió para resolver la opción de sumar un séptimo refuerzo al plantel de Colo Colo.

En principio, se habló de tres opciones dispuestas por el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, para incorporar un extremo derecho.

De todas esas alternativas, todas extranjeras, uno de los nombres que se filtró en las últimas horas es el argentino Leonardo Suárez, quien había sido dirigido por Fernando Ortiz en el América de México.

A eso también se suma la puja que mantendrían en el “Cacique” por el volante Pablo Aránguiz.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, todas esas opciones quedaron en nada, pues el directorio de Blanco y Negro desestimó incorporar a un séptimo refuerzo.

Entre los argumentos expuestos, además de la falta de recursos económicos, estuvo el “privilegiar la cantera” es otro punto que se debatió como para justificar el no sumar otro jugador a Colo Colo.