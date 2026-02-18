;

¿Llega un séptimo refuerzo a Colo Colo? Esto resolvió el directorio de Blanco y Negro

Según información de ADN Deportes, en el “Cacique” optaron por cerrar su plantel de cara al primer semestre de la temporada.

Carlos Madariaga

Cristián Alvarado

¿Llega un séptimo refuerzo a Colo Colo? Esto resolvió el directorio de Blanco y Negro

¿Llega un séptimo refuerzo a Colo Colo? Esto resolvió el directorio de Blanco y Negro / Twitter @ColoColo

Este miércoles, el directorio de Blanco y Negro se reunió para resolver la opción de sumar un séptimo refuerzo al plantel de Colo Colo.

En principio, se habló de tres opciones dispuestas por el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, para incorporar un extremo derecho.

Revisa también:

ADN

De todas esas alternativas, todas extranjeras, uno de los nombres que se filtró en las últimas horas es el argentino Leonardo Suárez, quien había sido dirigido por Fernando Ortiz en el América de México.

A eso también se suma la puja que mantendrían en el “Cacique” por el volante Pablo Aránguiz.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, todas esas opciones quedaron en nada, pues el directorio de Blanco y Negro desestimó incorporar a un séptimo refuerzo.

Entre los argumentos expuestos, además de la falta de recursos económicos, estuvo el “privilegiar la cantera” es otro punto que se debatió como para justificar el no sumar otro jugador a Colo Colo.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad