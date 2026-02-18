;

“No hay voluntad”: club de la Primera B critica a la ANFP por no fiscalizar a los equipos

El mandamás de Unión San Felipe, Raúl Delgado, cuestionó a Milad por “no prevenir hechos que empañan la definición de torneos todos los años”.

Carlos Madariaga

“No hay voluntad”: club de la Primera B critica a la ANFP por no fiscalizar a los equipos

“No hay voluntad”: club de la Primera B critica a la ANFP por no fiscalizar a los equipos / Primera B Chile

El denominado “fútbol de escritorio” se ha tomado el desarrollo del balompié chileno en los últimos años, con sanciones que han modificado los resultados en la Primera B y la Segunda División.

Así las cosas, hay hastío en diversos clubes ante esta situación, lo que tiene, sin ir más lejos, aún sin saber si Deportes Melipilla y San Antonio Unido dejarán de jugar a nivel profesional.

Revisa también:

ADN

En relación con esto, el presidente de Unión San Felipe, Raúl Delgado, dio a conocer una carta que envió el 2 de diciembre de 2025 al mandamás de la ANFP, Pablo Milad, recordándole la solicitud que hizo en febrero del año pasado para que se hiciera un proceso de auditoría a todos los clubes.

“Los frecuentes incumplimientos de las normas de fair play financiero no solo justifican mi petición, sino que la vuelven necesaria e impostergable”, sostuvo en una misiva que publicó el propio líder del “Uní Uní” en su cuenta de “X”.

“Espero que se nos otorgue a todos la certeza del cumplimiento cabal y parejo de las normas laborales y financieras, sin ventajas indebidas para ningún club y la estabilidad y transparencia de los campeonatos”, concluyó.

Sin embargo, el propio Raúl Delgado evidenció la inacción de la ANFP ante esta solicitud, considerando que todavía no recibe respuesta por parte del ente rector del fútbol chileno a más de dos meses de la solicitud.

“Me cansé de esperar. No hay voluntad de auditar para prevenir hechos que empañan definición de torneos todos los años“, recalcó en redes sociales ante la situación que ha marcado del devenir del fútbol en Chile.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad