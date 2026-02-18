“No hay voluntad”: club de la Primera B critica a la ANFP por no fiscalizar a los equipos / Primera B Chile

El denominado “fútbol de escritorio” se ha tomado el desarrollo del balompié chileno en los últimos años, con sanciones que han modificado los resultados en la Primera B y la Segunda División.

Así las cosas, hay hastío en diversos clubes ante esta situación, lo que tiene, sin ir más lejos, aún sin saber si Deportes Melipilla y San Antonio Unido dejarán de jugar a nivel profesional.

En relación con esto, el presidente de Unión San Felipe, Raúl Delgado, dio a conocer una carta que envió el 2 de diciembre de 2025 al mandamás de la ANFP, Pablo Milad, recordándole la solicitud que hizo en febrero del año pasado para que se hiciera un proceso de auditoría a todos los clubes.

“Los frecuentes incumplimientos de las normas de fair play financiero no solo justifican mi petición, sino que la vuelven necesaria e impostergable”, sostuvo en una misiva que publicó el propio líder del “Uní Uní” en su cuenta de “X”.

“Espero que se nos otorgue a todos la certeza del cumplimiento cabal y parejo de las normas laborales y financieras, sin ventajas indebidas para ningún club y la estabilidad y transparencia de los campeonatos”, concluyó.

Sin embargo, el propio Raúl Delgado evidenció la inacción de la ANFP ante esta solicitud, considerando que todavía no recibe respuesta por parte del ente rector del fútbol chileno a más de dos meses de la solicitud.

“Me cansé de esperar. No hay voluntad de auditar para prevenir hechos que empañan definición de torneos todos los años“, recalcó en redes sociales ante la situación que ha marcado del devenir del fútbol en Chile.