Champions League 2025-2026: estos son los 24 clubes que siguen en carrera por el título / Agencia Uno

En un miércoles frenético, con 18 partidos en simultáneo, se dio por cerrada la disputa de la fase de liga de la Champions League 2025-2026.

Arsenal consumó una campaña perfecta, con 24 puntos de 24 posibles al derrotar 3-2 al Kairat Almaty, asegurando su localía en todas las llaves hasta la final.

Bayern Munich terminó segundo, con 21 unidades; seguido del Liverpool, con 18 puntos; y el Tottenham cuarto, con 17 unidades.

Barcelona también aseguró su cupo entre los ocho mejores al golear al Copenhague y el Sporting de Lisboa dio la sorpresa imponiéndose al Athletic de Bilbao, metiéndose también en octavos de final, al igual que Chelsea y Manchester City.

El gran perjudicado fue el Real Madrid, que tras caer en Portugal ante Benfica terminó en el noveno lugar, con lo que deberá afrontar una llave de dieciseisavos de final, al igual que el campeón y subcampeón vigentes, PSG e Inter de Milán.

Los ocho clasificados a octavos de final

Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City.

Los 16 elencos que disputarán la fase previa

Del 9 al 16 (tendrán ventaja en la llave): Real Madrid, Inter de Milán, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta y Bayer Leverkusen.

Del 16 al 24: Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo/Glimt y Benfica.