El pasado miércoles 28 de enero se disputó la última jornada de la fase de liga de la Champions League, en la que se definieron los equipos clasificados a los octavos de final de forma directa y aquellos que deberán disputar los playoffs.

En esta fase del torneo europeo, se enfrentan los clubes que quedaron entre el puesto 9 y 24 de la tabla de la fase de liga.

Los encuentros serán a partidos de ida y vuelta, comenzando la disputa de las llaves entre este martes 17 y miércoles 18 de febrero.

Los vencedores clasificarán a octavos de final, uniéndose a los ocho equipos que terminaron en la parte alta de la tabla.

Entr los principales cruces, destaca el juego entre Mónaco y PSG, además de la participación de candidatos al título como Real Madrid, Inter de Milán y Atlético de Madrid.

La programación de la ida de los playoffs de la Champions League

Martes 17 de febrero

12:45 | Galatasaray vs. Juventus | Rams Park

15:00 | AS Monaco vs Paris Saint-Germain | Stade Louis II

15:00 | Benfica vs. Real Madrid | Estádio da Luz

15:00 | Borussia Dortmund vs. Atalanta | Signal Iduna Park

Miércoles 18 de febrero

12:45 | FK Qarabag vs Newcastle United | Tofiq Bahramov Republican Stadium

15:00 | Bodo/Glimt vs. Inter de Milán | Aspmyra Stadion

15:00 | Club Brujas vs. Atlético Madrid | Jan Breydel Stadium

15:00 | Olympiacos vs. Bayer Leverkusen | Georgios Karaiskakis Stadium