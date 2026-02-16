PROGRAMACIÓN. Con el Real Madrid de visita y un destacado duelo francés: dónde y cuándo se jugará la ida de los playoffs de Champions League
Este martes y miércoles vuelve la “Orejona” para comenzar a definir los próximos ocho equipos clasificados a octavos de final.
El pasado miércoles 28 de enero se disputó la última jornada de la fase de liga de la Champions League, en la que se definieron los equipos clasificados a los octavos de final de forma directa y aquellos que deberán disputar los playoffs.
En esta fase del torneo europeo, se enfrentan los clubes que quedaron entre el puesto 9 y 24 de la tabla de la fase de liga.
Los encuentros serán a partidos de ida y vuelta, comenzando la disputa de las llaves entre este martes 17 y miércoles 18 de febrero.
Los vencedores clasificarán a octavos de final, uniéndose a los ocho equipos que terminaron en la parte alta de la tabla.
Entr los principales cruces, destaca el juego entre Mónaco y PSG, además de la participación de candidatos al título como Real Madrid, Inter de Milán y Atlético de Madrid.
La programación de la ida de los playoffs de la Champions League
Martes 17 de febrero
12:45 | Galatasaray vs. Juventus | Rams Park
15:00 | AS Monaco vs Paris Saint-Germain | Stade Louis II
15:00 | Benfica vs. Real Madrid | Estádio da Luz
15:00 | Borussia Dortmund vs. Atalanta | Signal Iduna Park
Miércoles 18 de febrero
12:45 | FK Qarabag vs Newcastle United | Tofiq Bahramov Republican Stadium
15:00 | Bodo/Glimt vs. Inter de Milán | Aspmyra Stadion
15:00 | Club Brujas vs. Atlético Madrid | Jan Breydel Stadium
15:00 | Olympiacos vs. Bayer Leverkusen | Georgios Karaiskakis Stadium
