PROGRAMACIÓN. Con el Real Madrid de visita y un destacado duelo francés: dónde y cuándo se jugará la ida de los playoffs de Champions League

Este martes y miércoles vuelve la “Orejona” para comenzar a definir los próximos ocho equipos clasificados a octavos de final.

Damián Riquelme

El pasado miércoles 28 de enero se disputó la última jornada de la fase de liga de la Champions League, en la que se definieron los equipos clasificados a los octavos de final de forma directa y aquellos que deberán disputar los playoffs.

En esta fase del torneo europeo, se enfrentan los clubes que quedaron entre el puesto 9 y 24 de la tabla de la fase de liga.

Los encuentros serán a partidos de ida y vuelta, comenzando la disputa de las llaves entre este martes 17 y miércoles 18 de febrero.

Los vencedores clasificarán a octavos de final, uniéndose a los ocho equipos que terminaron en la parte alta de la tabla.

Entr los principales cruces, destaca el juego entre Mónaco y PSG, además de la participación de candidatos al título como Real Madrid, Inter de Milán y Atlético de Madrid.

La programación de la ida de los playoffs de la Champions League

Martes 17 de febrero

12:45 | Galatasaray vs. Juventus | Rams Park

15:00 | AS Monaco vs Paris Saint-Germain | Stade Louis II

15:00 | Benfica vs. Real Madrid | Estádio da Luz

15:00 | Borussia Dortmund vs. Atalanta | Signal Iduna Park

Miércoles 18 de febrero

12:45 | FK Qarabag vs Newcastle United | Tofiq Bahramov Republican Stadium

15:00 | Bodo/Glimt vs. Inter de Milán | Aspmyra Stadion

15:00 | Club Brujas vs. Atlético Madrid | Jan Breydel Stadium

15:00 | Olympiacos vs. Bayer Leverkusen | Georgios Karaiskakis Stadium

