Ley de 40 horas: estas son las dos próximas fechas en que volverá a bajar la jornada laboral en Chile

La implementación gradual de la normativa contempla un nuevo ajuste para este 2026. Revisa desde qué día se reducirá la jornada a 42 horas y cuándo se llegará al límite definitivo.

Javier Méndez

Ley de 40 horas: estas son las dos próximas fechas en que volverá a bajar la jornada laboral en Chile / Agencia Uno

La implementación de la Ley de 40 horas (Ley 21.561) continúa su avance gradual en el país. Tras el primer hito de 2024, que redujo la jornada a 44 horas semanales, el calendario aún contempla dos etapas clave para completar la transición.

Pese a que en 2025 no existió ninguna rebaja, la próxima fecha clave es precisamente este 2026, específicamente el próximo domingo 26 de abril.

A partir de ese punto, la jornada laboral pasará a ser de solo 42 horas semanales. Esta será la penúltima modificación para aquellos trabajadores cuya relación laboral se encuentre íntegramente regulada por el Código del Trabajo.

Posteriormente, se tendrá que esperar dos años, hasta el 26 de abril de 2028, cuando entren en plena vigencia las 40 horas obligatorias.

Desde ese punto también se podrá acceder al sistema 4x3, vale decir el distribuir la jornada en 4 días de trabajo y 3 días de descanso. Eso sí, debe existen un mutuo acuerdo entre las partes.

Como ya es sabido, el empleador que no respete la normativa laboral se expone a multas administrativas por parte de la Dirección del Trabajo (DT).

Por lo demás, con la aplicación de la normativa en ningún caso se podrá reducir las remuneraciones.

Cabe destacar que no es necesario esperar hasta 2028 para ver cambios. Las empresas tienen la facultad de adelantarse a la normativa y reducir la jornada laboral de forma inmediata,.

