¿Te están dando menos tiempo? Este es el mínimo legal de colación en Chile

Con la entrada en vigencia de las 42 horas semanales en 2026, la Dirección del Trabajo aclaró que sucederá con el tiempo de almuerzo.

Javiera Rivera

El tiempo de colación o almuerzo en Chile está regulado por el artículo 34 del Código del Trabajo y mantiene sus reglas esenciales incluso tras la implementación de la Ley de 40 Horas impulsada por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

¿Cuál es el mínimo y el máximo legal?

La ley establece un mínimo de 30 minutos de colación. Este período es irrenunciable y debe dividir la jornada en dos partes.

Sobre el máximo no existe un tope exacto en minutos. Sin embargo, la Dirección del Trabajo (DT) ha señalado que el descanso no debe extenderse más allá del tiempo “necesario” para ingerir alimentos. En la práctica, muchas empresas pactan entre 45 y 60 minutos.

¿Se paga la colación?

Por regla general, no. El tiempo de almuerzo no se considera trabajado, por lo que no se incluye en el cómputo de la jornada ni es remunerado, salvo que exista un acuerdo distinto en el contrato individual o colectivo.

Además, el trabajador/a no está obligado a permanecer en el lugar de trabajo durante su colación, salvo situaciones excepcionales reguladas contractualmente.

Cambios relevantes en 2025-2026

Con la reducción gradual de la jornada laboral, que bajará a 42 horas semanales el 26 de abril de 2026, la Dirección del Trabajo dictaminó que esta disminución no puede realizarse a costa del tiempo de colación. Es decir, el empleador no puede reducir tu almuerzo para compensar la rebaja de horas.

Si necesitas revisar cómo se aplica esta normativa en tu caso específico, puedes consultar la información oficial disponible en ChileAtiende ingresando AQUÍ.

