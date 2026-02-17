Ingresos irregulares en la frontera norte de Chile caen en un 54% desde 2021

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, informó que los ingresos irregulares por la frontera norte disminuyeron 54% respecto de 2021, año que marcó el peak con 56 mil registros. Según detalló, en 2025 la cifra alcanza los 26 mil cruces no habilitados.

Desde la región de Arica y Parinacota, donde encabezó reuniones con mandos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, la autoridad sostuvo que “se ha hecho un trabajo muy necesario”.

Según la ministra, lo anterior permitió que “del peak de ingresos irregulares registrado en 2021 se ha bajado proporcionalmente en más de la mitad”, junto con desbaratar redes de contrabando y crimen organizado.

Se incorporarán drones de largo alcance

Delpiano destacó además la coordinación con Carabineros y la PDI en la macrozona norte.

“Tenemos un trabajo conjunto, diario, cotidiano entre PDI, Carabineros y las Fuerzas Armadas”, afirmó, precisando que las policías reciben a quienes son sorprendidos ingresando de manera irregular.

En ese contexto, anunció que en marzo se incorporarán tres drones de largo alcance al Sistema Integrado de Frontera (Sifron), que se sumarán a las 18 unidades ya adquiridas. La inversión en esta plataforma tecnológica alcanza los 13 millones de dólares.