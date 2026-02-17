Incendio en casa de reposo de Quinta Normal obliga a evacuar a 15 adultos mayores

Un incendio estructural afectó la tarde de este martes a una casa de reposo de adultos mayores en Quinta Normal, luego de que las llamas se iniciaran en una vivienda colindante y se propagaran a una de las habitaciones del recinto.

El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, Jamal Ash-Shinar, explicó que al llegar “se constata que efectivamente se trata de una casa de reposo de ancianos, donde estaba comprometida una de sus habitaciones en fuego libre de combustión”.

El siniestro sería producto de la proyección desde “un patio trasero de una casa contigua”. Indicó que cerca de 15 adultos mayores ya habían sido evacuados por el personal del hogar.

“Los ancianos ya estaban evacuados (…) por lo tanto fue más rápida la evacuación”, señaló. Bomberos realizó igualmente la revisión de rescate y controló la propagación por el entretecho.

Ash-Shinar añadió que “la zona focal quedó determinada efectivamente en un patio trasero de una casa contigua” y precisó que las causas están siendo investigadas por peritos, cuyos antecedentes serán remitidos a la Fiscalía.

No se reportaron lesionados. Solo una habitación resultó dañada por el fuego y otra por acción del agua. Como medida preventiva, se instruyó ventilar y limpiar el recinto y que, durante 24 horas, los residentes puedan pernoctar en casas de familiares.