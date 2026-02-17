;

Incendio en casa de reposo de Quinta Normal obliga a evacuar a 15 adultos mayores

La emergencia se originó en una vivienda contigua y fue contenida sin personas lesionadas. Peritos policiales indagan las causas del hecho.

Martín Neut

Matías Castillo

Incendio en casa de reposo de Quinta Normal

Incendio en casa de reposo de Quinta Normal

Un incendio estructural afectó la tarde de este martes a una casa de reposo de adultos mayores en Quinta Normal, luego de que las llamas se iniciaran en una vivienda colindante y se propagaran a una de las habitaciones del recinto.

El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, Jamal Ash-Shinar, explicó que al llegar “se constata que efectivamente se trata de una casa de reposo de ancianos, donde estaba comprometida una de sus habitaciones en fuego libre de combustión”.

Revisa también:

ADN

El siniestro sería producto de la proyección desde “un patio trasero de una casa contigua”. Indicó que cerca de 15 adultos mayores ya habían sido evacuados por el personal del hogar.

No se reportaron lesionados

“Los ancianos ya estaban evacuados (…) por lo tanto fue más rápida la evacuación”, señaló. Bomberos realizó igualmente la revisión de rescate y controló la propagación por el entretecho.

Ash-Shinar añadió que “la zona focal quedó determinada efectivamente en un patio trasero de una casa contigua” y precisó que las causas están siendo investigadas por peritos, cuyos antecedentes serán remitidos a la Fiscalía.

No se reportaron lesionados. Solo una habitación resultó dañada por el fuego y otra por acción del agua. Como medida preventiva, se instruyó ventilar y limpiar el recinto y que, durante 24 horas, los residentes puedan pernoctar en casas de familiares.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad