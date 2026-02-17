;

VIDEO. Los Tenores, entre el presente de la U de Chile y Colo Colo y el debut de Huachipato en Copa Libertadores

En la edición de este martes, nuestros panelistas también comentaron los alegatos que presentará Unión La Calera para evitar una sanción en el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

En la edición de Los Tenores de este martes 17 de febrero, nuestros panelistas comentaron el presente de la Universidad de Chile, supieron de la sanción a Matías Zaldivia en Copa Sudamericana y escucharon las declaraciones del volante Lucas Romero.

Danilo Díaz, Pamela Juanita Cordero, Rodrigo Hernández, Patricio Barrera y Carlos Costas conocieron las condiciones de Blanco y Negro para el último refuerzo de Colo Colo y analizaron el estado físico de Javier Correa.

Además, anticiparon el debut de Huachipato en la Copa Libertadores y comentaron los alegatos de Unión La Calera para no ser sancionados por la ANFP.

ADN

Revive la edición de Los Tenores de este martes 17 de febrero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

