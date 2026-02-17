En la edición de Los Tenores de este martes 17 de febrero, nuestros panelistas comentaron el presente de la Universidad de Chile, supieron de la sanción a Matías Zaldivia en Copa Sudamericana y escucharon las declaraciones del volante Lucas Romero.

Danilo Díaz, Pamela Juanita Cordero, Rodrigo Hernández, Patricio Barrera y Carlos Costas conocieron las condiciones de Blanco y Negro para el último refuerzo de Colo Colo y analizaron el estado físico de Javier Correa.

Además, anticiparon el debut de Huachipato en la Copa Libertadores y comentaron los alegatos de Unión La Calera para no ser sancionados por la ANFP.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 17 de febrero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.